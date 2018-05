'Esta final de Champions tiene un sabor especial', dice Carvajal

El defensa del Real Madrid, Dani Carvajal, se mostró convencido este martes de que la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool el sábado "tiene un sabor especial" por la posibilidad de conseguir una tercera 'Orejona' consecutiva.

"Tiene un sabor especial, puede ser la tercera consecutiva, la cuarta de muchos en cinco años, tiene un sabor especial porque podemos acabar la temporada bien", dijo Carvajal, en referencia a que el título podría salvar la temporada de un Real Madrid que quedó tercero en la Liga.

Carvajal, sin embargo, afirmó que "no creo que haya que salvar nada, el campeonato no se nos ha dado bien, pero llegar a la final no es fácil, todos los equipos quieren estar ahí, y nosotros vamos a disfrutarla", afirmó el defensa madridista en el día abierto a los medios de cara a la final de Kiev.

"Va a ser un partido complicado, que nos va a exigir muchísimo", añadió Carvajal, que se fija en equipos cercanos para apuntar al Liverpool.

"Hay equipos que juegan parecido al Liverpool como el Villarreal, (Liverpool) juega con jugadores arriba rápidos, le gusta robar y salir, es un equipo joven, rápido", concluyó Carvajal.