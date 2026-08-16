Flag Football: Panamá sale fortalecido del Mundial con séptimos lugares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección femenina derrotó 38-27 a España, mientras que el conjunto masculino superó 33-32 a Alemania en un partido de remontada.

Las selecciones masculina y femenina de Panamá cerraron este domingo su participación en la Copa del Mundo de Flag Football en Düsseldorf, Alemania, con sendos triunfos que les permitieron finalizar en la séptima posición de sus respectivas ramas y mejorar el décimo tercer y décimo puesto que ocupaban, respectivamente en el ranking previo al torneo.

En la rama femenina, Panamá tuvo que reaccionar después de un primer tiempo complicado. España se fue al descanso con ventaja de 21-13, pero las panameñas cambiaron completamente el rumbo del encuentro en la segunda mitad, que dominaron 25-6 para completar la remontada y quedarse con el séptimo lugar.

Orlanda Castro comandó el ataque panameño con 89 yardas por pase, mientras que Carolina Ojo lideró las recepciones con 32 yardas en cuatro atrapadas. Leslie Del Cid aportó 16 yardas por tierra.

Orlanda Castro se prepara para lanzar el balón. Cortesía

María Elisa Baloy Galeano fue determinante al anotar tres touchdowns, mientras que Del Cid consiguió dos y Ojo sumó otro.

Panamá produjo 113 yardas totales frente a las 75 de España. Las panameñas realizaron 35 jugadas ofensivas, con un promedio de 3.2 yardas por jugada, mientras que España tuvo 40 jugadas y promedió 1.9 yardas. La defensa panameña consiguió tres intercepciones.

El triunfo femenino llegó después de que Panamá cayera 33-14 frente a Alemania en el partido por las posiciones previas a la disputa del séptimo lugar. Antes, las panameñas habían avanzado a los cuartos de final, donde perdieron 26-20 ante Gran Bretaña.

En la fase de grupos, Panamá derrotó 37-13 a Japón y perdió 27-14 contra Canadá. Luego superó 12-6 a Brasil para conseguir su boleto a los cuartos de final.

Remontada masculina

La selección masculina también tuvo que remontar para cerrar el campeonato con una victoria.

Alemania llegó al descanso con ventaja de 14-6, pero Panamá respondió con una segunda mitad dominante, en la que consiguió 27 puntos frente a los 18 del conjunto anfitrión para imponerse por la mínima, 33-32.

El quarterback Adrián Roux terminó con 86 yardas por pase, mientras que Jayson Jaén fue protagonista con tres touchdowns. Jorge Luis Ávila añadió otros dos.

Jugadores de la selección masculina de Panamá en el Mundial de la IFAF. Cortesía

Panamá acumuló 102 yardas totales, 42 más que Alemania, que terminó con 60. Los istmeños ejecutaron 38 jugadas ofensivas frente a 37 de los locales y promediaron 2.7 yardas por jugada, en comparación con las 1.6 de Alemania.

Ambas defensas consiguieron una intercepción, mientras que Alemania registró un sack. Panamá tuvo 15 capturas de bandera frente a 19 del conjunto europeo.

El triunfo permitió al equipo masculino terminar séptimo, después de haber perdido 42-38 contra Japón en los cuartos de final. Panamá había llegado a esa instancia tras vencer 33-27 a Gran Bretaña.

En la fase de grupos, los panameños derrotaron 33-26 a Francia y posteriormente perdieron 45-36 ante Italia. Contra Francia, Jayson Jaén marcó el primer touchdown de Panamá en el torneo.

Estados Unidos y Canadá, campeones

Estados Unidos conquistó el título mundial masculino tras vencer 46-26 a Italia, mientras que Canadá derrotó 34-26 a México para quedarse con la medalla de bronce.

Italia y Canadá obtuvieron además los primeros boletos de la rama masculina para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la competencia femenina, Canadá se proclamó campeona mundial al derrotar 27-20 a Estados Unidos. México completó el podio tras imponerse 20-19 a Gran Bretaña.

Canadá y México también aseguraron su clasificación a Los Ángeles 2028.

Panamá apunta a Los Ángeles

Aunque Panamá no consiguió directamente uno de los boletos olímpicos entregados en el Mundial, sus resultados mantienen abierta la posibilidad de alcanzar la primera participación olímpica del flag football panameño.

En ambas ramas, Panamá quedó como el mejor equipo del continente americano que todavía no está clasificado para Los Ángeles 2028, por lo que tendrá la oportunidad de disputar el Olympic Q-Series, torneo que definirá las últimas plazas disponibles.

El sistema contempla la participación de los dos mejores equipos de cada continente que no hayan conseguido previamente su clasificación, para conformar un torneo de 10 selecciones del que saldrán los últimos tres clasificados en cada rama.

De esta manera, el séptimo puesto conseguido tanto por la selección femenina como por la masculina no representa el final del camino, sino un paso importante en la carrera hacia Los Ángeles 2028. Panamá llegó a Alemania ubicado décimo en ambos rankings y regresará con dos séptimos lugares y como el mejor representante americano todavía con posibilidades de obtener su boleto olímpico.

En Düsseldorf, Panamá cerró con un balance de dos victorias y dos derrotas en la rama femenina, y tres triunfos y dos derrotas en la masculina.