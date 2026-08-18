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    Pretemporada

    Futbolista vuelve a sufrir un desvanecimiento en amistoso

    EFE
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    Futbolista vuelve a sufrir un desvanecimiento en amistoso
    Jamal Musiala, del Bayern de Múnich, recibe atención médica durante la Telekom Cup. EFE

    El internacional alemán Jamal Musiala volvió a sufrir un desvanecimiento en un amistoso del Bayern contra el Heidenheim, tres días después de que le ocurriese lo mismo ante el Leipzig.

    Aunque en ambos casos el jugador ha podido dejar el campo por sus propios medios la situación causa preocupación en el entorno bávaro.

    Ante el Heidenheim Musiala sólo pudo estar seis minutos en el césped, tras ingresar en el minuto 61, antes de tener que ser sustituido.

    Los médicos del Bayern atendieron al jugador en el campo durante varios minutos antes de que se levantara y dejara el campo por su propio pie.

    “Ya lo sabréis todo, Jamal se reportara. Nosotros sabemos lo que pasa. Ahora Jamal está en el vestuario y se ducha”, dijo el director deportivo del Bayern, Max Eberl, tras el partido.

    Futbolista vuelve a sufrir un desvanecimiento en amistoso

    El lunes, tras haber entrenado en solitario, Musiala estuvo ausente de la presentación del equipo. “Lo más importante es que estoy bien”, escribió poco después en Instragram.

    “Entiendo que muchos se preocupen y quiero quitaros la preocupación y explicaros algo, Se han diagnosticado breves perdidas de conocimiento temporales que son fácilmente tratables y que vienen de una disfunción neurológica. Eso puede llevar a situaciones como la de los partidos contra el Leipzig y contra el Heidenheim”, agregó,

    Musiala añadió que es consciente de que esas situaciones pueden resultar extrañas desde fuera pero que actualmente forman parte de su vida cotidiana.

    “El FC Bayern y mi entorno privado están a mi lado y me apoyan en este camino”, afirmó.

    Musiala agregó que de acuerdo con los médicos había decidido seguir haciendo su vida normal y seguir jugando fútbol.“Asumo la responsabilidad. Tengo una buena sensación y estoy en un buen camino”, dijo.

    EFE

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