Gianna Woodruff quiere inspirar a las nuevas generaciones del atletismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La atleta olímpica panameña compartirá sus experiencias con más de 100 jóvenes de 10 a 17 años en The Lab by Gianna Woodruff, que se realizará en el estadio Armando Dely Valdés.

La atleta olímpica Gianna Woodruff quiere que su experiencia en las pistas también sirva para abrir caminos a las nuevas generaciones. Con esa intención, compartirá sus conocimientos, vivencias y aprendizajes con más de 100 jóvenes de la provincia de Colón durante The Lab by Gianna Woodruff, un campamento que busca acercar a niños y adolescentes al atletismo y ofrecerles herramientas para su desarrollo dentro y fuera del deporte.

La actividad se desarrollará en el estadio Armando Dely Valdés y está dirigida a jóvenes de entre 10 y 17 años.

Junto a Woodruff estarán Nathalee Aranda, Chamar Chambers y Arturo Deliser, quienes compartirán sus conocimientos en sus respectivas especialidades. También se sumarán los medallistas olímpicos Irving Saladino y Atheyna Bylon, en una iniciativa que busca que los participantes aprendan de figuras que han representado a Panamá en escenarios internacionales.

“Estoy muy agradecida de estar aquí. Solo quiero entrenar a los niños y motivarlos. Quiero mostrarles que estamos aquí para apoyarlos todo el tiempo. Esto es algo que estará por siempre”, expresó Woodruff a La Prensa sobre este campamento, organizado por Canal Sports Hub con el apoyo de Nike.

Gianna Woodruff tiene la especialidad de los 400 metros con vallas. Foto: LP/ Alexander Arosemena

La atleta explicó que el campamento no se limitará al trabajo en la pista. La programación contempla conversaciones sobre salud mental y nutrición, además de espacios para que los participantes escuchen las experiencias de atletas olímpicos y compartan sus inquietudes.

“Estamos aquí para apoyarlos todo el tiempo y que no están solos. Soy una persona normal, pueden venir y hablar conmigo. Puedo darles un abrazo”, manifestó la corredora, al destacar la importancia de que los jóvenes encuentren referentes con quienes puedan conversar y sentirse acompañados.

Gianna Woodruff expresó el inmenso orgullo que siente al representar a Panamá. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Para Woodruff, el deporte también representa una oportunidad para demostrar que los sueños pueden mantenerse vivos con disciplina, constancia y trabajo. A sus 32 años, la panameña continúa compitiendo al máximo nivel y encuentra en sus resultados una motivación para seguir creciendo y aportar a su país.

“Es un momento especial. No tengo palabras para explicar todo ahora mismo, porque estoy asombrada conmigo misma. Tengo 32 años de edad y todavía puedo competir al máximo nivel y ser una inspiración para todos. Estoy contenta de estar junto a otros grandes atletas que también están poniendo a Panamá en lo más alto siempre. Estoy contenta de ser parte de la historia”, comentó.

1 Atletas participantes: Nathalee Aranda, Chamar Chambers, Arturo Deliser, Irving Saladino y Atheyna Bylon. 2 Temas: Entrenamiento deportivo, salud mental, nutrición y experiencias de atletas olímpicos. 3 Actividad: The Lab by Gianna Woodruff, un campamento para jóvenes, en el estadio Armando Dely Valdés, provincia de Colón.

Woodruff ha representado a Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, en la prueba de los 400 metros con vallas. En los últimos años también ha sumado importantes resultados internacionales, con medallas de oro en los Juegos Centroamericanos de 2025, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026 y los Juegos Suramericanos de 2026.

Su mirada, sin embargo, no está puesta únicamente en los logros alcanzados. La atleta continúa preparándose para afrontar nuevos desafíos, entre ellos los Juegos Panamericanos, los campeonatos mundiales, la Liga de Diamante y otras competiciones internacionales junto con los Juegos Olímpicos. En ese proceso, reconoce que cada experiencia le deja una enseñanza que puede aprovechar para seguir mejorando.

“Siempre aprendo. Estoy aprendiendo siempre. Estoy aprendiendo a estar al tope del podio, creo que es bueno. Lo que es útil para el 2028 que viene. Creo que es solo tener consistencia. Ahora mismo estoy descansando, tengo seis semanas para descansar”, concluyó.

Gianna Woodruff tiene como objetivo los Juegos Olímpicos 2028. Foto: LP/ Alexander Arosemena

El campamento estaba previsto para realizarse esta semana, pero su inicio quedó pendiente tras el terremoto registrado en Panamá el viernes 9 de octubre. La organización confirmará la nueva fecha y existe la posibilidad de que las actividades comiencen durante esta misma semana.