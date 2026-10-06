‘Gracias Argentina’: el mensaje de Messi antes de su partido despedida de la selección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Lionel Messi disputará ante Benín su último partido con Argentina en el estadio Monumental, donde cerrará una trayectoria de más de 20 años con la selección.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, publicó este martes un mensaje de agradecimiento a su país antes de disputar ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste, en una jornada histórica que marcará el cierre de más de dos décadas de trayectoria con el conjunto nacional.

“Gracias Argentina”, escribió Messi en una historia publicada en su cuenta de Instagram, acompañada por una fotografía en la que aparece besando la camiseta especial que utilizará en su último encuentro con la selección.

El delantero rosarino disputará hoy su partido número 208 con Argentina, en un amistoso ante Benín que comenzará a las 20:00 hora local (23:00 GMT) en el estadio Monumental, en Buenos Aires, con las entradas agotadas.

1 2005: Messi debutó con la selección absoluta el 17 de agosto de 2005, ante Hungría. 2 Más de 20 años: Su trayectoria con Argentina comenzó hace más de dos décadas. 3 Último partido: El amistoso ante Benín marcará su última aparición con la selección argentina. 4 Títulos: Conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Messi completó este lunes su último entrenamiento con la selección argentina, poco más de 24 horas antes de cerrar una etapa que comenzó en 2005 y que incluye la conquista del Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

El estadio abrirá sus puertas a las 16:00 hora local (19:00 GMT) para recibir a los aficionados y el evento incluirá música, espectáculos en vivo y la presencia de invitados y varios de los compañeros que compartieron con Messi los principales éxitos de la selección.

Leo Messi pone este martes fin a su dilatada y exitosa carrera con la selección de Argentina. EFE

El encuentro será también el cierre de una serie de tres amistosos de Argentina, que en los últimos días derrotó a Bolivia por 4-0 y a Burkina Faso por 7-0, ambos sin la presencia de Messi, en partidos que el seleccionador Lionel Scaloni aprovechó para probar nuevos futbolistas y variantes.

Benín llega al partido tras empatar 1-1 ante Burkina Faso y derrotar por 2-1 a Mauritania en sus últimos compromisos.

Para los ‘Cheetahs’, el encuentro representa también una ocasión especial por enfrentar por primera vez a Argentina y participar en la despedida del capitán albiceleste.

“Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí”, declaró el capitán de Benín, Steve Mounié, quien destacó la posibilidad de disputar el último partido de Messi.

El delantero debutó con la selección absoluta el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría.

Tras más de dos décadas con la Albiceleste, acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, según los datos difundidos por la AFA, y es el máximo goleador histórico del combinado argentino.