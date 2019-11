El griego Stefanos Tsitsipas, nuevo campeón del Masters de Londres

El griego Stefanos Tsitsipas (N.6) batió al austriaco Dominic Thiem (N.4) y logró, a los 21 años y en su primera participación, el Masters, la competición que reúne a los ocho mejores tenistas del año, este domingo en Londres.

Tsitsipas, que el sábado había apeado en semifinales a la leyenda Roger Federer (N.3), remontó el set inicial que ganó Thiem para imponerse por 6-7 (6/8), 6-2 y 7-6 (7/4) en 2 horas y 35 minutos de juego.

"No sé cómo pude jugar tan bien en el segundo set. Creo que mi mente estaba tranquila y no le di muchas oportunidades de jugar. Pero fue frustrante jugar con tantos nervios, estoy aliviado porque logré ganar", dijo.

El griego, que hace un año ganó el Next Gen, el Masters oficioso para jugadores de menos de 21 años, dio el salto a la categoría absoluta por todo lo alto. Se convirtió en el campeón más joven de la prueba desde que el australiano Lleyton Hewitt lo ganara en 2001 con 20 años.

En el London 02 de Londres, donde muchos corearon su nombre, Tsitsipas se mostró más eficaz en los momentos decisivos que Thiem, de 26 años, que se quedó a un paso de coronar una excelente temporada, en la que logró cinco títulos, entre ellos Indian Wells, y fue finalista de Roland Garros por segundo año consecutivo.

El austriaco, lastrado por un virus durante toda la semana, se va con un balance positivo de Londres, donde ha mostrado una gran progresión en superficie dura y bajo techo, con victorias ante Federer, Novak Djokovic y Alexander Zverev, defensor del título.

Tsitsipas, mezcla perfecta de madurez y audacia, solo perdió cuatro veces su servicio en todo el torneo. Este domingo se mostró además brillante en la red y supo contener sus nervios en un duelo de gran intriga, con ambos tenistas mostrando un nivel excelente.

