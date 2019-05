El interminable Cholo Torres

Cuando el veterano jugador del CAI Manuel Cholo Torres ganó el primero de 16 títulos que tiene en el fútbol panameño, en junio de 1998, Jorge Luis Serrano, uno de sus rivales de este sábado en la final del torneo Clausura, estaba por nacer.

Otros jugadores del San Francisco, como Misael Acosta, tenían un mes de nacido, Víctor Ávila tenía dos meses; Wesley Cabrera, cinco; Isidoro Hinestroza, nueve. Jiovany Ramos tenía un año y medio de nacido, Ervin Zorrilla y Luis Choy, dos años, y Jhamal Rodríguez, tres años.

En su equipo, que busca su segundo título en la Liga Panameña de Fútbol, Alexis Corpas, Jorman Aguilar, Romeesh Ivey,José Guerra, Omar Córdoba y Eddie Roberts tenían cuatro años.

Así es la panorámica que se refleja entre el pasado y el presente del Cholo Torres, 21 años después de haber ganado su primer trofeo. El 25 de noviembre cumplirá 41 años.

Poco a poco los triunfos lo fueron dando a conocer en el país, cuando tenía 29 años y nueve títulos a su haber, el distrito de Arraiján le hizo un homenaje y lo consideró Hijo Meritorio el 12 de septiembre de 2007.

El primer sorbo de copa

La fecha del 13 de junio de 1998 está registrada como el día en que ganó su primer trofeo con el Árabe Unido, que dirigía el colombiano Saúl Suárez, en uno de dos torneos de Apertura o de pretemporada que por entonces organizó la Anaprof antes de su torneo oficial y que los colonenses ganaron 3-1 al Atlético Nacional.

De entonces se dijo que el Árabe Unido debía de jugar un repechaje con el equipo que ganara la primera fase de la undécima temporada de Anaprof, para jugar en el torneo de ganadores de Copa de la Uncaf de 1999.

Seguidillas de títulos

Más adelante vendría la seguidillas de trofeos que en total suman 16. De esos, 13 fueron en la Anaprof y la Liga Panameña de Fútbol (LPF): los 5 primeros con el Árabe Unido y los 7 restantes con el San Francisco. Los tres últimos los consiguió con el CAI, dos en el ascenso (torneo Clausura y Super Final) y uno en la primera división.

Además alcanzó un título con la selección nacional en la Copa de Naciones de la Uncaf de Honduras, 2009.

Su primer título con el Árabe, el de pretemporada, lo consiguió a los 19 años. Su segundo título lo alcanzó a los 20 años, con el peruano Eleazar Herrera. Después ganó tres trofeos seguidos bajo la dirección del colombiano Richard Parra: los dos torneos del 2001, con 23 años de edad, y el primero del año 2002, con 24 años.

Más adelante se vieron los 7 trofeos con el San Francisco en el que en la mayoría le tocó levantar la copa como capitán. Los primeros seis los consiguió con el entrenador Gary Stempel y el último con el argentino Leonardo Pipino.

Con 27 años ganó el torneo Clausura 2005, con 28 años el Apertura 2006 y un Súper campeonato. Después con 29 años vino el Apertura 2007, con 30 años el Apertura 2008, con 31 años el Apertura 2009, y con 33 años alcanzó el Clausura 2011.

Selección nacional

En el 2009 Manuel Torres fue parte del plantel que dirigió Gary Stempel en la Copa de Naciones de 2009 de Honduras y que Panamá ganó por primera vez. Tenía 31 años. Estuvo en los diferentes procesos con las selecciones menores y la selección mayor.

La polémica

Después de dejar al San Francisco el Cholo Torres hizo un alto en el camino, los trofeos no volvieron a aparecer. Con 37 años de edad tuvo una anécdota desagradable con el Plaza Amador en un partido de semifinales ante Árabe Unido en el Armando Dely Valdés, en el que los capitalinos quedaban eliminados.

Episodio bochornoso. Sucedió el 28 de noviembre de 2015 cuando golpeó a su entrenador, el español Juan Carlos García, en el momento en que este lo sustituía en un partido que perdieron los placinos. La noticia le dio la vuelta al mundo, los medios españoles se hicieron eco y Torres trascendió internacionalmente. La Federación Panameña de Fútbol lo suspendió con 15 partidos, prácticamente una torneo completo. Para muchos, el final de su carrera. Sin embargo, el Cholo Torres no se resignaba a su retiro forzado.

"Fue duro, en las redes sociales me destruyeron, me dijeron de todo, y por eso fue que decidí seguir jugando, porque yo sabía que tenía para dar todavía. ¡Qué fue lo que no me dijeron! Que la momia, que me retire, me dijeron de todo", recordó en su momento Torres, que a pesar de haber pedido perdón públicamente en diferentes medios, un sector de la afición no le perdonaba.

La estrategia

Juan Ramón Solís y al técnico Gary Stempel lo asesoraron en ese momento crítico y se le dio la oportunidad de inscribirse en el San Francisco, en el torneo siguiente, el primero del año 2016, para cumplir con la sanción. "Tuve un contrato de seis meses, firmé con ellos sin sueldo ni nada, solo me entrenaba, mientras la sanción iba corriendo. Pero después de que se fue Gary del equipo, llegó Mike Stump, que me dijo que no iba a contar conmigo ”, reveló el Cholo Torres.

El deseo de Torres era continuar jugando para reivindicarse con su público, con su familia y sus dos hijas, que le pidieron que siguiera jugando.

Una llamada y el regreso

Año 2016. Un día en que Manuel Torres se encontraba trabajando en el taller de su padre recibió una llamada del entrenador Jorge Dely Valdés. "El profe me dijo que iba a dirigir al CAI, me preguntó si yo no estaba en ningún club. Quería contar conmigo para que le ayudara. Él me dio la oportunidad", señaló en su momento el jugador.

Con 38 años de edad volvió a tomar un segundo aire este vez en la segunda división. A finales de noviembre el CAI perdió la final del Apertura de la Liga de Ascenso ante el Costa del Este que dirigía el hoy entrenador del CAI, Francisco Perlo.

Sin embargo, un año después, con 39 años de edad, se coronaba con el CAI en el torneo Clausura 2017 del Ascenso al derrotar al Municipal San Miguelito y terminar como el jugador más valioso del partido. Un título más para su vitrina, era el número 14.

La revancha

Una semana después tuvo que jugar la Súper Final ante Costa del Este para subir a la LPF. Y de nuevo el Cholo Torres fue decisivo al marcar el gol de la victoria y del ascenso en una final, a los 39 años de edad, en un partido que se fue a tiempos extras (2-1). Era su título número 15.

En los dos torneos que estuvo en segunda división el jugador de Arraiján solo faltó a uno de los 37 partidos por acumulación de amarillas, además consiguió marcar siete tantos en los dos campeonatos, lo que era un aviso del que el Cholo no estaba acabado.

Un año después, en la LPF, CAI se corona por primera vez en la primera división en el torneo Clausura 2018 al derrotar al Tauro, en el Rommel Fernández, y Cholo Torres consigue su último trofeo, el número 16 en su cuenta personal, a la edad de los 40 años.

Este sábado la historia continúa. El interminable jugador arraijaneño jugará otra de las tantas finales de la que hoy no se

acuerda cuántas son, lo hará a la edad de 40 años y 5 meses. Su rival será el equipo con el que más veces gritó campeón, el San Francisco. ¿Será su último partido?

El Cholo Torres anticipó que todavía no tiene pensado su retiro. "No lo tengo pensado porque me siento bien físicamente, estoy trabajando bien y el cuerpo me rinde. El que decide es Dios", concluyó.