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    MLB

    Iván Herrera sigue encendido y llega a 14 jonrones en la temporada

    El receptor está a cuatro jonrones de igualar su marca del año pasado, cuando conectó 19.

    Carlos Vidal Endara
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    Iván Herrera sigue encendido y llega a 14 jonrones en la temporada
    Iván Herrera está en su quinta temporada en las Grandes Ligas. Foto: Tomada de @cardinals

    El pelotero panameño Iván Herrera sigue encendido con su bateo en las Grandes Ligas. El receptor de los Cardenales de San Luis conectó su jonrón número 14 de la temporada, confirmando el gran momento que atraviesa el panameño en la MLB.

    El batazo de Herrera ocurrió en la cuarta entrada del partido contra los Cincinnati Reds, que terminó con una derrota 5-4 para el equipo del panameño. El receptor está a cuatro jonrones de igualar su marca del año pasado, cuando conectó 19.

    Herrera terminó el partido de 4-1, con una carrera anotada y una base por bolas, para dejar su promedio de bateo en .248.

    Durante la actual temporada de las Grandes Ligas, los peloteros panameños han conectado 38 cuadrangulares. Herrera lidera la lista con 14, seguido por el infielder de los Yankees de Nueva York, José Caballero, quien suma 12.

    En el mismo listado aparecen Miguel Amaya, de los Cachorros de Chicago, y Edmundo Sosa, de los Philadelphia Phillies, ambos con cinco jonrones, mientras que Leonardo Jiménez, de los Miami Marlins, suma dos.

    La campaña que ha tenido Herrera también le valió para convertirse en el primer panameño en 13 años en ser seleccionado para el Juego de las Estrellas, desde que Mariano Rivera lo hiciera por última vez en su campaña de despedida.

    Herrera suma 116 imparables, 78 carreras anotadas, 53 impulsadas y siete bases robadas en el año. Los Cardenales de San Luis marchan terceros en la División Central de la Liga Nacional, con marca de 64-62.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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