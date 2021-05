Jefe del fútbol de Bolivia pide a su técnico “trabajar más y hablar menos”

ELIMINATORIA DE FúTBOL

El nuevo mandamás del fútbol boliviano, Rolando López, instó al seleccionador nacional Julio César Baldivieso a “trabajar más y hablar menos”, de cara a los partidos ante Colombia y Argentina en la reanudación en marzo del clasificatorio sudamericano a Rusia-2018.

Según el flamante presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Baldivieso "debe seguir en la selección", pero también "hay que exigirle un trabajo bien planificado", según declaró al diario Página Siete.

Además, "tiene que trabajar más y hablar menos", agregó.

"Yo no quiero un técnico que se busque conflictos con la prensa ni con nadie. Quiero un técnico que trabaje y se haga respetar por su trabajo", insistió López.

Rolando López

Debido a críticas contra su equipo, Baldivieso perdió en el inicio del clasificatorio a su capitán Ronald Raldes y a su principal figura el delantero Marcelo Martins, que renunciaron al seleccionado.

Respecto de Martins, que juega en el Changchun Yatai de la Super Liga china, López afirmó que "voy a hacer los esfuerzos para que pueda volver (al seleccionado), ya que es un jugador importante por su experiencia internacional".

En su nota de renuncia, Moreno Martins escribió en septiembre que "no hay posibilidad de que me ponga la camiseta de Bolivia con este profesional a cargo del equipo". Y enfatizó que "no concuerdo con la postura que él (técnico) viene manteniendo con nosotros; fueron varias declaraciones infelices desde nuestro último juego".

El polémico entrenador debutó en eliminatorias con una derrota 2-0 en casa ante Uruguay, seguida de otro contraste también 2-0 de visita a Ecuador. Se recuperó en su plaza 4-2 ante Venezuela, pero volvió a caer 2-1 frente a Paraguay.

Bolivia está en la antepenúltima casilla del clasificatorio sudamericano para el mundial de Rusia-2018, con tres puntos en cuatro partidos, por encima de Perú y Venezuela.