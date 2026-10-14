NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El santeño defendió seis posiciones durante la temporada y busca convertirse en el segundo jugador del equipo en ganar este premio.

El panameño José Caballero fue anunciado como uno de los finalistas al Guante de Oro 2026 de las Grandes Ligas, en la categoría de jugador utility, luego de una temporada en la que defendió seis posiciones diferentes con los Yankees de Nueva York.

El santeño acumuló 1,072.2 episodios a la defensiva en 152 partidos durante la campaña, en la que alternó entre la segunda base, el campocorto y la tercera base, además de cubrir los tres jardines. En ese recorrido solo cometió 11 errores, mientras cumplía diferentes funciones defensivas según las necesidades del equipo.

The 2026 Rawlings Gold Glove Award Finalists - AL Utility - José Caballero, Ezequiel Duran, Zach McKinstry #RawlingsGoldGloveAwards https://t.co/tBd5Tlfw8U — Rawlings Baseball (@RawlingsSports) October 14, 2026

Caballero buscará convertirse en el segundo jugador de los Yankees en ganar el Guante de Oro en la categoría de utility, después de que DJ LeMahieu se llevara el reconocimiento de la Liga Americana en 2022, cuando se entregó por primera vez este premio para jugadores polivalentes.

El panameño comparte la lista de finalistas de Nueva York con el receptor Austin Wells y el jardinero Cody Bellinger, quienes también aspiran al galardón en sus respectivas posiciones.

1 Seis posiciones defensivas: Jugó en segunda base, campocorto, tercera base y los tres jardines con los Yankees de Nueva York. 2 Más de 1,000 episodios a la defensa: Acumuló 1,072.2 entradas defensivas en 152 partidos y cometió 11 errores. 3 Tres marcas personales: Registró máximos personales de 14 cuadrangulares y 51 carreras impulsadas. 4 Un antecedente histórico: DJ LeMahieu ganó el Guante de Oro de la Liga Americana en la categoría utility en 2022, cuando se entregó el premio por primera vez en esa posición. 5 Tres finalistas de los Yankees: Caballero comparte la lista con el receptor Austin Wells y el jardinero Cody Bellinger.

La nominación llega junto con la mejor temporada ofensiva de Caballero en las Grandes Ligas. El jugador conectó 14 cuadrangulares e impulsó 51 carreras, ambas cifras máximas en su carrera, además de registrar 34 bases robadas y alcanzar al menos 30 estafas por tercera campaña consecutiva.

Jose Caballero is a 2026 AL Utility Gold Glove finalist https://t.co/Y5ogYdbYIq — SNY Yankees (@snyyankees) October 14, 2026

El santeño también viene de participar en la postemporada con los Yankees. El equipo neoyorquino superó a los Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodines, pero posteriormente quedó eliminado ante los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional. De esta manera, Caballero cerró su campaña con participación tanto en la temporada regular como en los playoffs.

Los ganadores del premio Rawlings Gold Glove 2026 se anunciarán el domingo 1 de noviembre, durante una transmisión por ESPN.

Congratulations to our @RawlingsSports Gold Glove finalists: Austin Wells, Cody Bellinger & José Caballero 👏 https://t.co/by6aX06xFq — New York Yankees (@Yankees) October 14, 2026

A diferencia de las nueve posiciones defensivas tradicionales, la selección del ganador en la categoría de jugador utility se basa en una fórmula defensiva especializada desarrollada por Rawlings en colaboración con la Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense (SABR).

Entre los finalistas en otras posiciones están Vladimir Guerrero Jr., Bobby Witt Jr., Chris Sale, Matt Olson, Alex Bregman, Dansby Swanson y Pete Crow-Armstrong.