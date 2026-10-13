NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pelotero santeño de los Yankees de Nueva York se unió a su esposa, Carvalho Family Foundation y el Consulado de Panamá en Nueva York para recolectar ayuda destinada a las familias afectadas por el terremoto.

El pelotero panameño José Caballero se unió a las iniciativas de apoyo a las familias afectadas por el terremoto que sacudió Panamá y dejó consecuencias en distintas zonas del interior del país.

El jugador de los Yankees de Nueva York anunció que, junto a su esposa, Carvalho Family Foundation y el Consulado de Panamá en Nueva York, organizará una recolecta para enviar ayuda a quienes más lo necesitan.

Caballero compartió un video en sus redes sociales en el que explicó que la iniciativa busca llegar a familias que atraviesan una situación difícil, algunas de ellas incomunicadas y con dificultades para solicitar asistencia.

“Quiero hablarles en nombre de todas las familias panameñas que están pasando por un momento muy difícil, muchas de estas incomunicadas y sin poder alzar la voz y pedir ayuda, por eso mi esposa y junto a Carvalho Family Foundation y el Consulado de Panamá acá en Nueva York nos unimos para hacer una recolecta y hacerle llegar a quienes los necesitan”, expresó el jugador.

El infielder también hizo un llamado a los panameños que viven en Nueva York, al resto de la comunidad panameña en Estados Unidos y a cualquier persona que pueda contribuir con la iniciativa.

“Hago un llamado a todas las personas, todos los panameños que estamos acá en Nueva York, en Estados Unidos entero y a cualquier persona que pueda darnos la mano y apoyar a nuestras familias panameñas que la están pasando súper difícil, que cada granito cuenta, cada granito se le va a hacer llegar a las personas necesitadas y de verdad que se lo agradeceríamos mucho”, manifestó.

La iniciativa busca canalizar la solidaridad de la comunidad panameña en el extranjero para brindar apoyo a las personas que enfrentan las consecuencias del sismo. Caballero destacó la importancia de cada aporte para ayudar a las familias que atraviesan este momento complicado.

El pelotero viene de una temporada en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York en la que bateó para promedio de .231, conectó 14 cuadrangulares e impulsó 51 carreras en 136 partidos.