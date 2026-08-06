Panamá, 07 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 07 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    José Fajardo firma dos goles y la Católica se clasifica en la Copa Ecuador

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    José Fajardo firma dos goles y la Católica se clasifica en la Copa Ecuador
    José Fajardo ha anotado 6 goles en los últimos 4 partidos con la Católica. Cortesía

    La Universidad Católica derrotó este miércoles a Vinotinto por 2-3, con doblete del panameño José Fajardo, y accedió a los cuartos de final para continuar en defensa del título de la Copa Ecuador.

    Fajardo abrió el marcador para la Católica, pero Carlos Sánchez igualó poco después. Un autogol del defensa argentino Lisandro Lucero devolvió la ventaja al conjunto quiteño, aunque Patricio Vargas estableció el 2-2 y acercó el partido a una definición por penaltis.

    Sin embargo, Fajardo apareció en la última acción del encuentro para marcar el gol del triunfo y asegurar la clasificación del Trencito Azul.

    El partido resultó intensamente disputado, pues el Vinotinto, a pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 77 por la expulsión del defensa argentino Juan Segovia, se transformó en un rival complicado para el Trencito Azul como también le dicen a la Católica.

    En los cuartos de final, Universidad Católica se enfrentará al ganador de la llave de octavos entre Daquilema y Astillero.

    Por su parte, el Barcelona de Guayaquil logró una difícil victoria en su visita a Liga de Portoviejo con gol de Jhonny Quiñónez a través de un tiro penalti.

    La escasa producción en el juego del cuadro barcelonista lo llevó a pasar sobresaltos en su zona defensiva hasta el final del encuentro.

    Barcelona se medirá en cuartos de final con el vencedor del enfrentamiento entre Delfín y Juventud Italiana, ambos clubes de la ciudad costera de Manta.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 12:20 De la Espriella: invitaciones de última hora a 11 países para la investidura desatan tensión diplomática Leer más
    • 10:45 Cuál es el origen de la histórica alianza entre EU y Marruecos y qué papel juega en la crisis migratoria en el enclave español de Ceuta Leer más
    • 10:30 "Mi app de fitness sabía que estaba embarazada antes que yo" Leer más
    • 10:00 NDM Law Firm: Certeza jurídica para invertir y residir en Panamá Leer más
    • 09:54 Harley Mitchell & Asociados: Visión legal para el desarrollo Leer más
    • 05:06 Dos familias panameñas son notificadas de la muerte de sus hijos en la guerra entre Rusia y Ucrania Leer más
    • 05:03 ¿Coordinación o ruptura constitucional? El comando de seguridad del Canal abre un debate legal Leer más
    • 05:03 Gestionar obras revive la partida circuital y ‘desnaturaliza’ la labor legislativa Leer más
    • 05:03 Presupuesto no alcanza: Mides pide casi $6 millones para pagar subsidios este 2026 Leer más
    • 05:02 UTP registra cifra récord de aspirantes en primera prueba de admisión para 2027 Leer más