NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, sentenció que “intocable solo es el escudo” y que no le “gusta este concepto de jugador intocable” en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Leipzig en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones.

“Intocable solo es el escudo. No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace intocable a un jugador no es el estatus, el brazalete, los años en el club, cuánto se ha pagado, es su rendimiento”, añadió.

Comentó los cambios de posición de Arda Güler y Fede Valverde en los últimos partidos: “Lo mejor para ellos es [estar] en el campo. Jugadores diferentes, experiencias, edades y calidades diferentes. Los dos tienen esa capacidad de ser multifuncionales, de adaptarse a diferentes posiciones. Hay jugadores que: ‘O juego aquí, o no juego’, verdaderamente especialistas en una posición, hay otros que no”.

“Cada partido es un partido, cada equipo es un equipo, un paso que se intenta construir. Muchas veces la combinación lateral-ala derecho no es una cosa que se pueda elegir sin pensar lo que pueden hacer los dos juntos, lo mismo en el centro del campo. El otro día hemos jugado con un jugador más defensivo, con otro más de creación, de libertad. Hay partidos en que hemos jugado con dos más posicionales”, apuntó.

“En Roma, en los últimos 20 minutos, hemos jugado con dos jugadores prácticamente libres. Depende de la situación. Intento hacer la mejor combinación posible para dar al equipo equilibrio y mejorar su calidad. Continúo con mi sensación de que, si jugamos en Roma con Bernardo y Arda desde el primer minuto, nos meten cinco, porque no tendríamos capacidad para sostener. Hay momentos para todo, intento hacer las cosas bien, los cambios correctos”, resumió.

Definió la posibilidad de jugar al mismo tiempo con Carlos Espí y Kylian Mbappé: “Difícil. Al inicio de un partido, difícil. Que puedan jugar los dos un partido que queremos un 4-4-2, sí, pero, con los jugadores de banda que tenemos nosotros, es un 4-2-4, y con eso tengo dudas de que ganemos. Otra cosa son los ‘timings’”.

“Si estás jugando contra un equipo que está cansado, que ya no sale del bloque bajo, que no se preocupa en construir, puedes hacer todas las locuras posibles, como en Roma, pero hay que leer. La diferencia entre quien escribe y los entrenadores es la misma diferencia que si yo voy a escribir, seguramente vosotros sois mucho mejores que yo”, concluyó.