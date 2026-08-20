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    Fútbol

    Conference League: Josué Vergara y el Gent dejan abierta la eliminatoria ante Hibernian

    Gent dominó las acciones ofensivas, pero no logró superar al arquero de Hibernian, protagonista de varias atajadas.

    Carlos Vidal Endara
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    Conference League: Josué Vergara y el Gent dejan abierta la eliminatoria ante Hibernian
    El futbolista panameño lleva un gol en 7 partidos disputados desde que llegó al club belga. Foto: Tomada de redes sociales @josueyamirr

    El KAA Gent del delantero panameño Josué Vergara empató 0-0 contra el Hibernian Football Club en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Europa Conference League 2026-2027.

    Hibernian tuvo la oportunidad más clara del primer tiempo desde el punto penal. Al minuto 15, Owen Elding asumió la responsabilidad, pero el arquero Davy Roef adivinó su intención y detuvo el lanzamiento, manteniendo el marcador sin goles.

    Vergara fue uno de los referentes del ataque del club belga. El panameño tuvo varias oportunidades, pero no logró concretar. Al descanso, los belgas habían generado seis remates contra uno de Hibernian, en un encuentro en el que la posesión también favorecía ligeramente a los locales.

    En la segunda mitad, Gent continuó buscando el gol. Josué Vergara volvió a estar cerca al minuto 56, cuando conectó un potente disparo que Sallinger desvió con una gran intervención. El guardameta de Hibernian se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro.

    Hibernian, por su parte, intentó controlar el ritmo mediante combinaciones de pases cortos y tuvo algunas aproximaciones, aunque sin conseguir generar suficiente peligro frente al arco de Roef.

    En los minutos finales, Gent insistió con centros, tiros de esquina y ataques por las bandas, pero la defensa de Hibernian resistió.

    El encuentro terminó con una clara diferencia en los remates: Gent registró nueve disparos frente a apenas dos de Hibernian, pero no pudo traducir su superioridad ofensiva en goles.

    La vuelta será el próximo jueves 27 de agosto en Escocia, con el ganador asegurando su cupo en la fase de liga de la UEFA Europa Conference League.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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