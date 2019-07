El joven maravilla de Colombia hace historia en el ciclismo

Egan Bernal se convirtió este domingo en el primer ciclista colombiano en conquistar el Tour de Francia, tras la disputa de la 21ª y última etapa, en la que el australiano Caleb Ewan venció en la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París.

El joven colombiano de 22 años, del equipo Ineos, acabó en la clasificación general final por delante de su compañero de formación Geraint Thomas, campeón del Tour el año pasado y ahora segundo, y del holandés Steven Kruijswijk (Jumbo), que fue tercero.

➔ Primer colombiano que gana el Tour de Francia. ➔ Primer latinoamericano que gana el Tour de Francia. ➔ Dentro del TOP3 de los más jóvenes que han ganado el Tour de Francia. Con apenas 22 años de edad, se inmortalizó. HAZAÑA DE EGAN BERNAL. pic.twitter.com/DmwxHWX6ho— Invictos (@InvictosSomos) July 28, 2019

"Por fin Colombia consigue el Tour" La gran potencia ciclista latinoamericana había ganado prácticamente en todos los terrenos, pero le quedaba alcanzar la tierra prometida.Y fue Bernal el elegido.

Obviamente ganador también del maillot blanco de mejor sub-26 de la carrera, se convirtió en el tercer vencedor más joven de la historia, con 22 años y seis meses. Muestra de una pujanza imparable, el ciclismo colombiano había situado tres veces a un corredor en la segunda plaza en los últimos siete años, Nairo Quintana (2013 y 2015) y Rigoberto Urán (2017), siempre detrás de Chris Froome.

Ambas figuras cafeteras estuvieron de nuevo este año en el Top-10: Urán fue séptimo y Quintana octavo, ese último con una victoria en los Alpes en el bolsillo.

En las clasificaciones anexas, otro francés, Romain Bardet, ganó el maillot de lunares al mejor en la montaña, un premio que le sirve para endulzar una edición en la que no pudo pelear por las primeras plazas.

No falló a su cita con el verde de la regularidad el eslovaco Peter Sagan, ganador por séptima ocasión, un récord absoluto.

💛 @Eganbernal and his family share the emotion as he crosses the line. 💛 Egan Bernal retrouve sa famille dès la ligne passée pour partager son émotion.#TDF2019pic.twitter.com/mUiWUFEARN — Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019

El Movistar ganó la clasificación por equipos, pero provocó estupefacción en no pocas etapas por sus estrategias, difíciles de comprender.

Sus tres líderes acabaron en el 'Top-10' -Mikel Landa (6º) y Alejandro Valverde (9º), además de Nairo Quintana- pero estuvieron siempre lejos de pelear por el triunfo final.

El francés Alaphilippe, elegido corredor más combativo

El francés Julian Alaphilippe fue designado por unanimidad como corredor más combativo del Tour de Francia 2019 por el jurado presidido por el director de carrera Thierry Gouvenou.

Alaphilippe, ganador de dos etapas y maillot amarillo durante catorce días, sucede en el palmarés de este premio al irlandés Dan Martin.En la historia del Tour , la combatividad comenzó a ser recompensada en 1952.

El primer "supercombativo" fue elegido en 1956 y fue André Darrigade.El público que dio su opinión a través de Twitter también optó por Alaphilippe.- Los últimos vencedores del premio a la combatividad en el Tour :2019: Julian Alaphilippe (FRA). 2018: Dan Martin (IRL). 2017: Warren Barguil (FRA). 2016: Peter Sagan (SVK). 2015: Romain Bardet (FRA).

Xiomara Guerrero, la novia ciclista y más grande apoyo de Egan Bernal ► https://t.co/rsRtLGnWTdpic.twitter.com/VjW4IYXn1K — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 28, 2019

Colombia había estallado de júbilo cuando Egan Bernal cruzó la meta el sábado y se convirtió virtualmente en el primer cafetero en ganar el Tour de Francia.

Unos brazos morenos, del mismo color panela del " Joven Maravilla", sacudían por los aires de Zipaquirá, la ciudad que adoptó a Bernal hace 22 años, a un caballo de acero. Contra el marco gris se estrellaban papeles de colores y puños cerrados que festejaban como propio el triunfo el sábado en los Alpes, en un festejo adelantado.

Los sonidos de vuvuzelas a la capacidad del pulmón del soplador y lágrimas acompañaron los abrazos que el campeón de la principal competición ciclística del mundo se daba en suelo galo, a 8 mil 900 kilómetros de Zipaquirá, con su padre y su novia.

Unas quinientas personas, buena parte de ellas montadas en bicicletas de ruta, resistieron el frío de la mañana en esta localidad cercana a Bogotá para seguir, a través de una pantalla gigante, la etapa del Tour que consagró a Bernal como el hombre más joven en ganar la carrera desde 1935.

🥂 Un brindis con 💚Sagan de invitado.#TDF2019pic.twitter.com/rlgMRXUoOM — Tour de France ES (@letour_es) July 28, 2019

"Es muy emocionante, si uno se emociona no me imagino él cómo debe estar", dijo Lina Ángel, una publicista de 30 años que, vestida de rosa, sale cada fin de semana a pedalear por las sabanas de Bogotá, las mismas en donde entrena a diario el pedalista del Ineos.

Aferrada a su "cicla", como se le llama coloquialmente a estos vehículos en Colombia, esta admiradora de Nairo Quintana paró su recorrido de dos horas para ver la consagración de Bernal .

"Evan es la nueva generación de ciclistas que heredan ese récord que tiene Nairo", quien carga con un Giro de Italia y una Vuelta de España, agregó.A unos metros de Ángel, Fabio Rodríguez luchaba contra las lágrimas que se asomaban por sus ojos. El exentrenador de Bernal hasta los 16 años, cuando brillaba en el ciclomontañismo, recibía felicitaciones de propios y extraños. "Es increíble todo lo que pasa con él, no ha completado los cuatro años de estar dedicado a la ruta y ya está ganando el Tour", apuntó.

Con un buzo de la selección de fútbol de Colombia y una bandera tricolor colgada a modo de capa, este comunicador social festejaba una victoria tantas veces postergada en Colombia pese a los intentos en vano de pedalistas como Quintana, Rigoberto Urán, Fabio Parra, Santiago Botero o Álvaro Mejía.

Bicicletas de neumáticos delgados, todoterrenos y con canastos para domicilios se agolparon en la plaza de Zipaquirá escogida para el festejo, al lado de una vieja estación de tren.La escena se repite a diario en pueblos y ciudades de Colombia, donde la "cicla" es más que un medio de transporte para millones.

Cuando Bernal aún no había nacido, en 1987, salió de circulación la primera bicicleta apagaincendios que tuvo el cuerpo de bomberos de Zipaquirá. Cumplió con sus labores desde 1984, pero dos años después hubo una fuerte llamarada que obligó a comprar un camión de emergencias y a empezar las jubilaciones de los caballos de acero.

Quería ser periodista

"Y quería ser periodista", recuerda Mazuera, ángel de la guarda de Bernal. Conoció a Egan Bernal cuando era un niño de 12 años y le dijo adiós con 18, cuando emigró a Italia para convertirse en profesional prematuro.

Pablo Mazuera visita el Tour y recibe un caluroso abrazo de su antiguo pupilo. "Y eso que quería ser periodista", cuenta luego a la AFP.

Bernal charla con su mentor en Nimes, donde el Tour tuvo la segunda jornada de descanso y lo vuelve a ver en Val Thorens, ya con el maillot amarillo, durante la rueda de prensa del ganador.

🥂 Un brindis por el amarillo 🥂#TDF2019pic.twitter.com/mMghqQqfp6 — Tour de France ES (@letour_es) July 28, 2019

En medio de una respuesta le señala y dice: "Gracias a él monto en bicicleta. Fue mi primer mánager. Me patrocinó. Estudiaba periodismo y quería dejar la bici, me dijo que me pagaba un año la universidad si continuaba".

Mazuera le agradece emocionado. Casi una década antes, en 2010, este ingeniero de sonido formado en Estados Unidos y ciclista aficionado, decidió crear una fundación que juntara deporte y educación entre los niños de Zipaquirá.

Bernal , hijo de un hogar humilde -su padre fue guardia de seguridad y la madre trabajaba en cultivos de flores-, fue uno de los pequeños que se alistó.

"Quería formar un proyecto social más que un equipo. Era flaquito y pequeño, fue uno de los más jóvenes que empezó. Le encanta aprender, tiene una menta abierta, es una de las mejores cosas que tiene", recuerda Mazuera.

El Tour a los 22 años, ¿marcará Bernal una era en el ciclismo?

"Esto es como la droga, un vicio, ganas el Tour y ya piensas en otro", confesó el sábado tras sentenciar la carrera Egan Bernal , con la ingenuidad y el descaro de sus 22 años. Pero el debate en el mundo del ciclismo está abierto: ¿Puede marcar una era?.

El olimpo del Tour lo forman cuatro leyendas, los únicos que lo conquistaron cinco veces. Jacques Anquetil ganó el primero en 1957, con 23 años, Eddy Merckx en 1969 con 24, Bernard Hinault en 1978 con 23 y Miguel Indurain abrió su cuenta en 1991 con 27.

Bernal se convertirá este domingo en el tercer ganador más joven, con 22 años y seis meses. El de menor edad de la época moderna -tras la Segunda Guerra Mundial-, superando al italiano Felice Gimondi, 22 y diez meses cuando ganó en 1965.

Hace una veintena de días en Bruselas, en el arranque de la carrera, Hinault se adelantó a la explosión del colombiano. "Creo que será el número uno en París. Puede llegar mucho más lejos que yo. Es posible que haya otro ganador de cinco Tours. Lo principal es que tiene 22 años, puede llegar mucho más lejos que nosotros", vaticinó el último ganador francés del Tour, hace 35 años.

Alberto Contador

"Está creciendo muy rápido y ya ha conocido lo máximo de este deporte", señaló Alberto Contador, ganador del Tour en 2007 y 2009, reconvertido en comentarista de televisión.

Además de su amplio abanico de condiciones, Bernal cuenta a su favor con el entorno. Desde hace año y medio corre en el mejor equipo del mundo, el antiguo Sky, actual Ineos, que ha ganado siete de las últimas ocho ediciones del Tour con cuatro corredores diferentes.

"Tenía 19 años la primera vez que hablé con él ya era muy maduro. Es equilibrado, muy generoso, amable, preocupado por todo el mundo... Y guarda un increíble hambre de victoria dentro, lo que le ha hecho el campeón que ya es", dijo este domingo sobre su gran descubrimiento el mánager del Ineos, Dave Brailsford.

Bernal también ha sorprendido a Eddy Merckx, homenajeado en la presente edición, con la carrera saliendo desde Bruselas, su ciudad natal, debido a que tiene el récord de días con el maillot amarillo, en el centenario de la mítica prenda.