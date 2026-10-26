NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Después de celebrar el pasado junio su primer anillo en 53 años, los New York Knicks siguen sin ganar en este arranque de la NBA y perdieron este domingo por 102-111 ante los Orlando Magic, en una jornada en la que Luka Doncic brilló con 52 puntos y LeBron James sufrió su primera derrota con los Philadelphia 76ers.

La preocupación por la escalofriante lesión de Jalen Williams, retirado en camilla en el triunfo de los Oklahoma City Thunder ante Los Angeles Clippers, también marcó la jornada.

Los Knicks encadenaron su tercera derrota en otros tantos partidos pese a los 28 puntos de Jalen Brunson y los 22 de OG Anunoby y Karl-Anthony Towns, que añadió catorce rebotes.

Los vigentes campeones convirtieron solo nueve de sus 38 triples, frente a los dieciocho de Orlando, liderado por Franz Wagner con 23 puntos, trece rebotes y nueve asistencias.

LeBron pierde ante Detroit

Los Sixers cayeron por 93-106 ante los Detroit Pistons pese a los 29 puntos de Tyrese Maxey y los 18 de LeBron, que añadió dos rebotes y cinco asistencias.

Sin Joel Embiid, baja por lesión, Philadelphia terminó con un 40% de acierto en tiros de campo. Jaylen Brown se quedó en 16 puntos, con cinco canastas en veinte intentos.

Cade Cunningham dirigió a Detroit con 26 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

Doncic, líder de unos Lakers invictos

Doncic firmó 52 puntos, ocho rebotes y diez asistencias en el triunfo por 123-132 de los Lakers en la pista de los Utah Jazz, donde remontaron dieciocho puntos para mejorar su balance a 3-0.

El esloveno convirtió ocho triples y alcanzó los diecinueve partidos de más de cuarenta puntos con los Lakers, superando a LeBron como sexto jugador de la franquicia en esa clasificación.

Austin Reaves lo apoyó con 29 puntos y cuatro triples en cinco intentos.

Lesión de Williams empaña triunfo de OKC

Los Thunder también siguen invictos tras vencer por 108-101 a los Clippers con 34 puntos de Shai Gilgeous-Alexander.

El triunfo quedó empañado por la lesión de Williams, que cayó con el tobillo izquierdo torcido de forma antinatural tras recibir una falta de Kris Dunn, sancionada como flagrante de tipo uno.

Aday Mara ganó el derbi español a Baba Miller con dos puntos, tres rebotes, una asistencia y un tapón en catorce minutos. Miller jugó 2:28 y capturó un rebote, sin lanzar a canasta.