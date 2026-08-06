La FPF apunta a ampliar el desarrollo del fútbol desde edades tempranas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Fortalecer las bases del fútbol panameño para sostener el crecimiento alcanzado en los últimos años fue el eje de la exposición de Miguel Zúñiga, secretario general de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), durante su participación este miércoles en el panel ‘Panamá post Mundial 2026’ del Foro del Deporte 2026 organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Zúñiga señaló que uno de los indicadores más positivos del desarrollo del fútbol nacional es la confianza que los clubes depositan en sus jugadores jóvenes, incluso cuando son convocados a procesos de selecciones nacionales fuera de las fechas FIFA.

“Para nosotros desde el punto de vista del desarrollo de la federación, es muy bueno el hecho de que un club no te preste a un jugador porque confía en ese futbolista de 19 años para el partido que viene. Eso significa que hay algo que estamos haciendo bien, algo que están haciendo bien los clubes, nuestra liga, la Liga Prom y la Liga Juvenil que se está desarrollando”, manifestó.

El dirigente federativo destacó que el crecimiento del fútbol panameño responde a una estructura que se ha venido construyendo más allá de las personas que ocupan cargos dentro de la organización.

Jugadores de la selección Sub-20 durante una jornada de entrenamiento. Foto: Cortesía

“Hemos ido creando las bases para que cualquiera que venga pueda construir sobre ellas. Eso es muy importante y tenemos que seguir por ese camino”, expresó.

Zúñiga también puso énfasis en la necesidad de ampliar el trabajo en las categorías formativas. Actualmente, los torneos infantiles cuentan con divisiones sub-14 y sub-16, pero considera que el siguiente paso debe ser incorporar competencias para futbolistas de menor edad. “Tenemos que empezar a pensar en hacer ese mismo torneo con categorías sub-12”, indicó.

Asimismo, resaltó el acuerdo alcanzado entre la Fepafut y el Ministerio de Educación (Meduca), una iniciativa que busca expandir la práctica del fútbol dentro del sistema educativo nacional.

“Con el tema de los colegios, el plan final es llevar también el fútbol a premedia, porque creo que eso es muy importante”, explicó.

Firma del convenio de cooperación entre la Fepafut y el Meduca el mes pasado. Foto: Cortesía

Para Zúñiga, la masificación del deporte y el fortalecimiento de la formación de jugadores representan los pilares fundamentales para mantener a Panamá entre las principales potencias futbolísticas de la región.

“Creo que hemos hecho un gran trabajo, pero queda muchísimo por hacer para seguir estando en lo más alto de la región. Nada de esto es garantía de absolutamente nada, porque esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero sí estaremos cada vez más cerca del éxito”, concluyó.