NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La fecha también incluirá duelos importantes por la clasificación, como Árabe Unido-Tauro FC, Plaza Amador-Alianza FC y el derbi de La Chorrera entre CAI y San Francisco FC.

La jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tendrá un significado especial. Además de poner en juego puntos importantes en la recta final de la fase regular, marcará el estreno del Football Video Support (FVS), una herramienta tecnológica que busca respaldar el trabajo arbitral y contribuir a una mejor toma de decisiones durante los partidos.

La implementación del FVS representa un avance para el fútbol panameño, que incorpora un recurso de revisión de jugadas con el propósito de reducir los errores arbitrales. Su utilización permitirá a los equipos solicitar la revisión de determinadas acciones y a los árbitros reconsiderar sus decisiones cuando corresponda. La herramienta servirá como apoyo al criterio arbitral, sin sustituir la autoridad del juez central.

Su estreno se producirá en un momento determinante del campeonato, cuando restan tres jornadas para completar la fase regular y cada resultado puede tener consecuencias en la lucha por los puestos de clasificación. La fecha también presenta enfrentamientos entre clubes tradicionales del fútbol nacional y el esperado derbi de La Chorrera entre el CAI y San Francisco FC.

En la Conferencia Este, Plaza Amador llega como líder con 30 puntos y una diferencia de goles de +13. Su producción ofensiva, con 29 tantos a favor, le ha permitido mantenerse en el primer lugar. Árabe Unido ocupa la segunda posición con 23 unidades, seguido por UMECIT FC, que suma 20.

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La lucha por los puestos de clasificación continúa abierta. Tauro FC tiene 17 puntos, Sporting San Miguelito acumula 16 y Alianza FC registra 14, por lo que los próximos resultados serán determinantes para sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.

En la Conferencia Oeste, San Francisco FC encabeza la clasificación con 26 puntos y una diferencia de goles de +11. Veraguas United se mantiene como escolta con 21 unidades, mientras que el CAI ocupa el tercer puesto con 17.

En la parte baja de la tabla, CD Universitario y Herrera FC comparten 11 puntos, mientras que Unión Coclé suma cinco.

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Duelos directos

La actividad comenzará este viernes 30 de octubre con uno de los partidos tradicionales del fútbol panameño: Árabe Unido frente a Tauro FC, a las 8:30 p. m. en el estadio Armando Dely Valdés. El conjunto colonense buscará consolidarse en el segundo puesto, mientras que los taurinos necesitan sumar para acercarse a las posiciones de clasificación.

El sábado 31, Unión Coclé y CD Universitario abrirán la jornada a las 4:00 p. m. en el estadio Virgilio Tejeira. Más tarde, a las 6:15 p. m., Plaza Amador recibirá a Alianza FC en COS Sports Plaza. El líder intentará mantener su ventaja, mientras que los aliancistas necesitan sumar para continuar en la pelea.

La jornada sabatina concluirá con el encuentro entre Veraguas United y Herrera FC, programado para las 8:30 p. m. en el estadio Toco Castillo. Los veragüenses intentarán fortalecer su posición entre los tres primeros del Oeste, mientras que Herrera llega con la necesidad de sumar.

El domingo 1 de noviembre se disputarán dos encuentros de interés. Sporting San Miguelito se medirá a UMECIT FC, a las 4:00 p. m. en COS Sports Plaza, en un enfrentamiento directo entre equipos que buscan mejorar sus posiciones en la Conferencia Este.

El cierre estará a cargo del derbi de La Chorrera entre CAI y San Francisco FC, a las 6:15 p. m. en el estadio Rommel Fernández. El líder del Oeste buscará ampliar su ventaja, mientras que CAI intentará sumar los tres puntos para acercarse a Veraguas United.