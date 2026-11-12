La Roja busca acercarse al Final Four en territorio curazoleño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección panameña enfrenta este jueves a Curazao en Willemstad, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

Panamá tiene por delante una serie que puede marcar su camino en la Liga de Naciones de Concacaf. La selección nacional visitará este jueves a Curazao con la misión de conseguir un resultado favorable en el primer capítulo de una eliminatoria que definirá dos objetivos: el acceso al Final Four y la clasificación a la Copa Oro 2027.

El compromiso de ida se disputará a las 7:30 p. m., hora panameña, en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad. El escenario tiene capacidad para aproximadamente 10 mil espectadores y se espera una importante presencia de aficionados locales para respaldar a la Ola Azul.

Curazao llega a esta instancia después de cerrar invicto la fase de grupos de la Liga A. El equipo caribeño terminó en el primer puesto del grupo A con 10 puntos, por delante de Haití y República Dominicana, que sumaron nueve cada uno. Costa Rica acumuló seis unidades y Trinidad y Tobago terminó con una.

¡PRIMERA BATALLA👊🏻⚔️! Esta noche nos medimos a Curazao🇨🇼, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf🏆. ¡Vamos Panamá🇵🇦! 🇨🇼🆚🇵🇦 🏟️Ergilio Hato, Willemstad, CUW 🕣7:30PM 📺 @foxdeportes_pa #MareaQueLate🇵🇦 https://t.co/ChkjcA2jew — FEPAFUT (@fepafut) November 12, 2026

El crecimiento del fútbol curazoleño también quedó reflejado en su primera participación en una Copa Mundial de la FIFA en 2026. Aunque sufrió derrotas frente a Alemania (1-7) y Costa de Marfil (0-2), consiguió un empate sin goles ante Ecuador para sumar el primer punto de su historia en el torneo.

En el ranking de la FIFA, Panamá aparece en el puesto 46, mientras que Curazao ocupa la posición 80. Sin embargo, la diferencia en la clasificación no elimina la exigencia de una serie que tendrá su primer episodio en territorio caribeño.

Thomas Christiansen conversa con los integrantes de su cuerpo técnico durante el entrenamiento de este miércoles. Foto: Elyseé Fernández

Antecedentes

Los enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones ofrecen un balance favorable para Panamá, con dos triunfos y un empate en los tres partidos registrados.

El antecedente más reciente ocurrió en octubre de 2023, cuando la Roja ganó 2-1 en el propio estadio Ergilio Hato. Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez marcaron los goles panameños en aquel encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Los otros dos compromisos se disputaron en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Panamá ganó 2-1 en el estadio Rod Carew, el 12 de junio de 2021, y posteriormente empató 0-0 en Willemstad, el 15 de junio. Ese resultado le permitió avanzar a la siguiente ronda de la clasificación mundialista.

El partido de este jueves también tendrá un registro particular para Thomas Christiansen, quien dirigirá su encuentro número 96 al frente de la selección absoluta panameña desde que asumió el cargo en agosto de 2020.

Los jugadores de la selección de Panamá realizan ejercicios de trote durante el entrenamiento. Foto: Elyseé Fernández

Designación arbitral

Panamá jugará con camiseta blanca, mientras que Curazao utilizará su uniforme azul.

La estadounidense Tori Penso será la árbitra principal del encuentro. Estará acompañada por Brooke Mayo y Cory Richardson, también de Estados Unidos, como asistentes. Rubiel Vásquez ejercerá como cuarto árbitro.

En el videoarbitraje estarán Allen Chapman, como responsable del VAR, y Daneon Parchment, como AVAR.

Donaldo González trabaja con los guardametas Marcos De León, Eddie Roberts y Orlando Mosquera durante el entrenamiento de la selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, previo al viaje a Curazao.

Formato

El primer objetivo de Panamá será salir de Willemstad con un resultado que le permita mantener sus opciones de clasificación antes de recibir a Curazao en el partido de vuelta, programado para el domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Anotar fuera de casa puede tener incidencia en la definición de la serie, ya que el gol de visitante figura como criterio de desempate si el marcador global termina igualado. Por eso, además de buscar la victoria, la selección panameña tendrá que administrar los riesgos y aprovechar las oportunidades que genere en ataque.

La recompensa será avanzar al Final Four de la Liga de Naciones, previsto para marzo de 2027 en Los Ángeles, y obtener el boleto a la Copa Oro del mismo año.