Las 10 frases más contundentes de Jair Palacios antes del Alianza vs. Olimpia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jair Palacios no se guardó nada.

El técnico colombiano del Alianza habló largo y tendido en la conferencia previa al duelo contra Olimpia por la Copa Centroamericana y dejó declaraciones sobre la goleada sufrida ante Plaza Amador, la formación de jóvenes, las diferencias económicas del fútbol centroamericano, las condiciones de trabajo y, sobre todo, la convicción de que su equipo puede competir contra clubes con presupuestos superiores.

El entrenador asumió incluso la responsabilidad por la derrota 4-2 ante Plaza Amador, siendo esta su cuarta derrota en los últimos 26 partidos en toda competencia. Tres de ellas ante el tricampeón nacional.

Pero Palacios dejó claro que no está dispuesto a utilizar las diferencias económicas como una excusa, Alianza debe demostrar en la cancha que puede competir.

Estas son 10 de sus frases más contundentes antes de un partido que puede marcar el futuro del conjunto verdolaga en la Copa Centroamericana:

1. “Los salarios no juegan”

Palacios reconoció que Alianza no está económicamente al mismo nivel de otros clubes de la región, pero sostuvo que esa diferencia desaparece cuando comienza el partido.

“Económicamente quizás no estamos a la par para pagar los salarios, pero deportivamente nuestro jugador ha ido creciendo mucho”, explicó. Y fue todavía más directo: “Los salarios no juegan, que juegue el jugador. Lógico que motiva el salario, pero son ligas con inversionistas diferentes”.

2. “Yo te puedo igualar en la cancha”

El técnico considera que las diferencias económicas existen y que corresponde a los dirigentes trabajar para reducirlas fuera del terreno de juego, pero entiende que la responsabilidad del entrenador y sus futbolistas es competir cuando llega el momento.

“Yo te puedo igualar en la cancha, pero acá tú tienes que ver al directivo pelear afuera”, manifestó Palacios, al defender la capacidad de los jugadores panameños para enfrentarse a equipos con mayores recursos.

3. “La culpa es mía”

Palacios no trasladó la responsabilidad de la derrota ante Plaza Amador a sus jugadores. Por el contrario, asumió el golpe.

“Para mí, como técnico en Alianza, de cuatro goles, la culpa es mía”, afirmó. Explicó que cuando un jugador no rinde como él espera, también entiende que tiene responsabilidad como entrenador por no haberlo preparado de la manera adecuada.

4. “No me gusta cómo juega mi equipo”

Una de sus declaraciones más llamativas llegó cuando analizó la evolución de Alianza. Palacios aseguró que, aunque observa mejorías, todavía no está conforme con el funcionamiento del conjunto.

“Mi equipo para mí, como técnico, en la verdad, no me gusta cómo juega”, dijo, antes de explicar que el equipo ha evolucionado en aspectos como los pases y la progresión después de superar líneas.

5. “No contrato, nosotros construimos jugadores”

Palacios defendió uno de los pilares de su proyecto: formar futbolistas en lugar de depender únicamente de fichajes.

“Yo no contrato, nosotros construimos jugadores”, afirmó. Para el colombiano, el crecimiento de Alianza también pasa por desarrollar jóvenes que posteriormente puedan ser exportados y convertirse en activos para la institución.

6. “No traigamos nombres, hagamos nombres”

El entrenador insistió en que Alianza debe construir su propia identidad y desarrollar futbolistas.

“No traigamos nombres, hagamos nombres”, sentenció. Palacios explicó que trabaja con jugadores jóvenes de las categorías 2008 y 2009 y que la intención es estructurar un plantel que pueda sostenerse incluso si él deja el club en el futuro.

7. “No estoy satisfecho”

Aunque Alianza ha mostrado avances, Palacios descartó cualquier sensación de conformismo.

“No estoy satisfecho, no puedo hablar de satisfacción porque yo sé lo que el equipo puede dar”, expresó. Su objetivo, dijo, es conseguir una mejor preparación para sus futbolistas y desarrollar atletas que tengan posibilidades de dar el salto al extranjero.

8. “Quiero más y más y más”

La frase resume la exigencia que el entrenador dice mantener con su plantilla. Para Palacios, el proceso de formación no puede detenerse simplemente porque un jugador ya haya conseguido una oportunidad profesional.

“Cuando llega la satisfacción, ahí llega el reloj. Yo necesito más y más y más”, explicó, dejando claro que espera seguir elevando el nivel de sus futbolistas.

9. “El jugador es el que comienza a levantar ese club”

Palacios considera que el crecimiento de una institución no depende exclusivamente de cuánto dinero tenga disponible.

“Para crecer, el nombre de un club lo hacen los jugadores, porque el jugador es el que comienza a levantar ese club”, sostuvo. Para el colombiano, los futbolistas son los que terminan construyendo la reputación de una institución dentro y fuera del país.

10. “Con plata y sin plata tenemos que competir”

Palacios cerró su discurso alrededor de una idea: el fútbol panameño necesita inversión, mejores condiciones y proyectos serios, pero mientras esas condiciones llegan, los equipos tienen que competir con las herramientas disponibles.

“Si necesitamos que nuestro fútbol crezca económicamente, tiene que crecer, pero sin eso, con plata y sin plata, tenemos que competir; tenemos que hacer jugadores para competir”, afirmó.

Así está el grupo C

El grupo C es liderado por Saprissa con nueve puntos, mientras que Olimpia ocupa el segundo lugar con seis unidades. Alianza necesita sumar de a tres ante los hondureños para mantenerse con posibilidades reales de avanzar a los cuartos de final.

El formato de la Copa Centroamericana establece cuatro grupos de cinco equipos y solamente los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente instancia.

El escenario, además, hace que el partido tenga aroma de final. Después de enfrentar a Alianza, Olimpia tendrá que medirse con Saprissa en la última jornada, mientras que el conjunto panameño cerrará la fase visitando al Mixco de Guatemala.