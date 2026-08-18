Las hermanas Williams caen con honor en su regreso al dobles cuatro años después

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Serena y Venus forzaron el desenlace tras dominar el segundo set, pero no pudieron completar la remontada.

Las hermanas Venus y Serena Williams volvieron este lunes a disputar juntas un partido de dobles, cuatro años después de su última aparición en el Abierto de Estados Unidos, aunque cayeron derrotadas ante la estadounidense Peyton Stearns y la ucraniana Marta Kostyuk.

Stearns y Kostyuk ganaron en el superdesempate por 6-2, 1-6 y 10-8 en 1 hora y 18 minutos, amargando el esperado regreso de las Williams.

Marta Kostyuk and Peyton Stearns d. Serena & Venus Williams 6-2 1-6 10-8 in Cincinnati



Really good performance from Marta & Peyton



Serena & Venus played so well in the 2nd set, but fell short in the deciding tiebreak



Still, what a joy to see them back on the court together ❤️ pic.twitter.com/cff5nb945T — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

Las hermanas, sobre todo Serena, con mucho menos rodaje que Venus, comenzaron algo frías el partido, pero reaccionaron con contundencia en el segundo set para forzar el ‘súper tie-break’.

Stearns y Kostyuk se adelantaron 6-0, pero las Williams protagonizaron una espectacular reacción y llegaron a ponerse 9-8 tras salvar una primera bola de partido. Sin embargo, al saque, Venus cometió una doble falta que sentenció el encuentro.

Las Williams tenían previsto reaparecer juntas en Wimbledon, pero tuvieron que cancelar sus planes después de que Serena sufriera una lesión de rodilla en su partido de individuales, el primero que disputaba desde 2022.

Venus, por su parte, ha seguido compitiendo tanto en individuales como en dobles y llegó a alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de 2025 junto a la canadiense Leylah Fernández.