Cuatro latinos entre los ganadores del Guante de Oro 2019

El final de temporada de las Grandes Ligas abre paso a la esperada época de premios.

Y en el béisbol, no solo los mejores en el aspecto ofensivo son galardonados sino también los mejores a la defensa, como nos presenta la página oficial de las Grandes Ligas.

Arrancamos con los mejores defensores de la temporada en cada posición por cada liga con la entrega del premio Guante de Oro Rawlings, edición 2019.

En la Liga Americana, entre los peloteros latinos, destaca la presencia de dos puertorriqueños y un venezolano.

Mientras que en la Liga Nacional, tenemos otro venezolano.

Here are your 2019 #Rawlings#GoldGlove Award Winners! pic.twitter.com/AZLoZI75gY