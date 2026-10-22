Leo Messi: ‘Oviedo va a ser una ciudad muy especial que me va a dejar un lindo recuerdo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Lionel Messi llegó a Oviedo, España, donde recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

El jugador argentino Leo Messi afirmó este jueves que Oviedo va a ser a partir de ahora “una ciudad muy especial” para él porque le va a dejar “un lindo recuerdo” tras recibir mañana, viernes, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia presidida por los reyes de España.

“Va a ser un lindo recuerdo”, ha resumido Messi, recién llegado a Oviedo, en una entrevista con la Agencia EFE en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana, donde se han congregado cientos de aficionados y admiradores para darle la bienvenida.

El futbolista, campeón del mundo con Argentina en 2022 y considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos, se ha mostrado “muy ilusionado” y “muy agradecido” por un galardón que va más allá de lo deportivo y que también reconoce los valores humanos de los deportistas.

Leo Messi (d) junto al exfutbolista santi Cazorla (i), durante el encuentro con la comunidad educativa. EFE

En el caso de Leo Messi, el astro argentino fue merecedor del Premio Princesa de los Deportes por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, pero también por “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, según valoró el jurado.

Antes de recoger mañana el galardón, Messi protagonizará esta tarde un multitudinario acto frente a más de 6.000 personas, en su mayoría niños y jóvenes, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

1 Protagonista: Lionel Messi, capitán de la selección argentina y campeón del mundo en 2022. 2 Reconocimiento: Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. 3 Ceremonia: viernes en el Teatro Campoamor, presidida por los reyes de España, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. 4 Motivos del premio: su talento, trayectoria deportiva y labor solidaria para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños desfavorecidos. 5 Acto previo: participación en una actividad con más de 6.000 personas, principalmente niños y jóvenes, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

El acto, del que no han trascendido detalles, forma parte del programa educativo y cultural ‘Toma la palabra’, en el que alumnos de todo el Principado trabajan durante el año en distintas actividades para conocer la obra y méritos de los galardonados.

Será mañana cuando Messi reciba el galardón en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia que presidirán los reyes de España junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Antonela Roccuzzo durante el encuentro con la comunidad educativa. EFE

El resto de galardonados este año, con los que Messi compartirá escenario, son la astronauta Christina Koch (Concordia), la cantante y escritora Patti Smith (Artes), el escritor inglés Julian Barnes (Letras), el profesor británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), el estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades) y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional).