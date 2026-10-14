NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El receptor panameño se incorporó a las Estrellas, tras debutar en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis.

El receptor panameño Leonardo Bernal se reportó con las Estrellas Orientales para afrontar su primera temporada en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom), después de una campaña destacada en las ligas menores y su debut en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis.

El coclesano llega al béisbol invernal dominicano tras disputar 101 encuentros en Triple A, donde bateó para promedio de .278, con 16 cuadrangulares y 77 carreras impulsadas. Además, tuvo la oportunidad de jugar en las Mayores, en las que registró promedio de .284, cinco jonrones y 21 carreras remolcadas en 24 partidos.

El receptor y "big leaguer" Leo Bernal (izquierda) y el lanzador Spencer Bivens (derecha) se reportaron esta tarde (martes 13-10-2026) por 1era. vez a nuestros entrenamientos. https://t.co/L2mfim1tmO — EOBASEBALLCLUB (@EOBASEBALLCLUB) October 13, 2026

“Contento y emocionado de estar aquí, pertenecer a la organización de las Estrellas”, expresó Bernal a su llegada al equipo dominicano.

Su debut en las Grandes Ligas representó el cumplimiento de uno de sus principales objetivos como pelotero. Sin embargo, el receptor tiene claro que ahora deberá trabajar para mantenerse en el máximo nivel del béisbol.

“El sueño de todo niño, siempre quiero jugar en grandes ligas, en el mejor nivel del mundo. Gracias a Dios se pudo jugar este año y obviamente, pues la meta sería mantener el enfoque y permanecer en el equipo grande para el próximo”, manifestó Bernal.

Leo Bernal -- the @Cardinals' No. 7 prospect -- plates two with his first MLB knock! https://t.co/0FrNYbce4z — MLB Pipeline (@MLBPipeline) September 2, 2026

El panameño también se refirió a su perfil ofensivo y descartó considerarse principalmente un bateador de poder, pese a los 16 cuadrangulares que conectó en Triple A y los cinco que sumó durante su paso por las Grandes Ligas.

“Yo diría que no, obviamente cuando uno conecta bien la pelota en su momento sale, pero nunca una de mis metas es salir a dar un home run, obviamente si salen, salen, pero me catalogo más con un bateador de una habilidad para hacer contacto y poder reconocer bien la zona”, explicó.

1 Leonardo Bernal se reportó con las Estrellas Orientales para disputar su primera temporada en el béisbol profesional dominicano. 2 Compañero panameño: Compartirá equipo con el lanzador Jaime Barría, con quien coincidió en el Clásico Mundial de Béisbol. 3 Bernal ocupa el puesto 80 entre los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas, según la clasificación citada en la nota.

En las Estrellas Orientales, Bernal compartirá equipo con el lanzador panameño Jaime Barría, con quien coincidió durante el Clásico Mundial de Béisbol. El receptor destacó la oportunidad de volver a jugar junto a su compatriota y representar a Panamá en el campeonato dominicano.

“Obviamente ya tuve la experiencia con él en el Clásico (Mundial de Béisbol), sabemos la calidad de pitcher que es y orgulloso de él, de obviamente tener un panameño en el equipo y a representar Panamá en esta liga”, señaló Bernal.

🗣️ LEO BERNAL 💣‼️🎉 CATCHER OF THE FUTURE IS HERE https://t.co/O8oDXLQI4i — Cardinals Talk (@theredbird_way) September 20, 2026

El receptor también se refirió al buen ambiente del equipo, en una plantilla que contará con peloteros de gran experiencia como Trevor Bauer.

“Se ve un clubhouse bastante animado, eso me encanta. Te puedes sentir cómodo para jugar pelota y creo que es una de las claves del éxito como organización y se ve bastante bien, incluso la relación con los coaches nos sentimos bastante cómodos”, añadió.

De cara a la temporada, el panameño espera contribuir al objetivo colectivo de las Estrellas Orientales y mantener una mentalidad enfocada en ganar cada encuentro.

“Siempre que podamos aportar en cualquier parte del juego estaremos dispuestos a entregar el cuerpo 100% y obviamente buscar la victoria día a día sería la meta”, concluyó.

Bernal también sobresale en el panorama de prospectos de las Grandes Ligas, al ubicarse entre los 100 mejores, en el puesto 80.