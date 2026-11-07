La boxeadora panameña Lía Córdoba Torrero inició con una victoria su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al derrotar por decisión unánime (5-0) a la polaca Natasza Kosiec en los octavos de final de la categoría de 51 kilogramos.
Córdoba, abanderada de la delegación panameña, dominó el combate y recibió el respaldo de los cinco jueces. Cuatro de ellos puntuaron la pelea 29-27, mientras que el quinto registró 29-25, todos a favor de la representante de Panamá.
“Me siento muy emocionada, fue una contrincante muy dura, pero gracias a Dios Dios me dio la fuerza, la fortaleza y la rapidez para ganar esta pelea”, dijo Córdoba en una entrevista al COP.
“Esta pelea se la quiero dedicar a Dios primero que todo, a mi familia, a mi mamá. Quiero darle las gracias a mi tío Leonel, quien me inculcó este deporte. Panamá, Dios primero, va a tener una campeona olímpica”, agregó.
Con este resultado, la panameña avanzó a la siguiente ronda y tendrá un nuevo desafío el próximo 9 de noviembre, cuando se enfrente a la azerbaiyana Gular Huseynova, a las 12:30 p. m.
Córdoba buscará sumar una nueva victoria que le permita avanzar en la competencia y mantener las aspiraciones de Panamá en el boxeo de estos Juegos Olímpicos de la Juventud.