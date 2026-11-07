NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La boxeadora panameña venció por decisión unánime a la polaca Natasza Kosiec en los octavos de final de los 51 kilogramos y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Gular Huseynova, de Azerbaiyán.

La boxeadora panameña Lía Córdoba Torrero inició con una victoria su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al derrotar por decisión unánime (5-0) a la polaca Natasza Kosiec en los octavos de final de la categoría de 51 kilogramos.

Córdoba, abanderada de la delegación panameña, dominó el combate y recibió el respaldo de los cinco jueces. Cuatro de ellos puntuaron la pelea 29-27, mientras que el quinto registró 29-25, todos a favor de la representante de Panamá.

“Me siento muy emocionada, fue una contrincante muy dura, pero gracias a Dios Dios me dio la fuerza, la fortaleza y la rapidez para ganar esta pelea”, dijo Córdoba en una entrevista al COP.

“Esta pelea se la quiero dedicar a Dios primero que todo, a mi familia, a mi mamá. Quiero darle las gracias a mi tío Leonel, quien me inculcó este deporte. Panamá, Dios primero, va a tener una campeona olímpica”, agregó.

Con este resultado, la panameña avanzó a la siguiente ronda y tendrá un nuevo desafío el próximo 9 de noviembre, cuando se enfrente a la azerbaiyana Gular Huseynova, a las 12:30 p. m.

Córdoba buscará sumar una nueva victoria que le permita avanzar en la competencia y mantener las aspiraciones de Panamá en el boxeo de estos Juegos Olímpicos de la Juventud.