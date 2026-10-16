NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Milwaukee remontó una desventaja de cuatro carreras para vencer a Los Ángeles, barrer la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y clasificar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Los Cerveceros de Milwaukee remontaron el jueves una desventaja de cuatro carreras para vencer a los Dodgers de Los Ángeles y clasificar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Los Ángeles tomó ventaja de 4-0 en la segunda entrada con un cuadrangular de tres carreras de Shohei Ohtani. Sin embargo, Milwaukee reaccionó en el cuarto episodio con dobles consecutivos del venezolano William Contreras y Jake Bauers, que acercaron a su equipo 4-2.

1 Resultado: Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Dodgers de Los Ángeles tras remontar una desventaja de cuatro carreras. 2 Clasificación: Milwaukee avanzó a la Serie Mundial por primera vez desde 1982. 3 Serie de Campeonato: Milwaukee barrió a los Dodgers y ganó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. 4 Los Cerveceros buscarán conquistar el primer título de Serie Mundial de su historia. 5 Saldrá de la serie entre los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland.

En la quinta entrada, Sal Frelick anotó con un sencillo productor de David Hamilton y Bauers impulsó la carrera del empate al recibir una base por bolas con las bases llenas.

YOUR MILWAUKEE BREWERS ARE HEADING TO THE WORLD SERIES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/9wrVOIy54p — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 16, 2026

Garrett Mitchell completó la remontada en el sexto episodio con un jonrón ante Tanner Scott para poner arriba a Milwaukee. En la novena entrada, Hamilton conectó otro cuadrangular para ampliar la ventaja.

El relevista Aaron Ashby se encargó de cerrar el encuentro. Retiró al puertorriqueño Kiké Hernández con una línea hacia el venezolano Jackson Chourio en el jardín izquierdo para asegurar el triunfo y desatar la celebración de los Cerveceros.

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Milwaukee barrió a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y buscará ahora el primer título de Serie Mundial de su historia. Su rival saldrá del enfrentamiento entre los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland.