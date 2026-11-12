NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Conferencia Este del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tendrá este viernes una jornada decisiva. Cuatro equipos llegan con opciones de quedarse con los dos puestos de clasificación que todavía están disponibles para los playoffs, en una disputa que se definirá con tres partidos programados de manera simultánea.

Plaza Amador es el único equipo que tiene asegurada su presencia en las semifinales. El conjunto placino lidera la clasificación con 33 puntos, mientras que Árabe Unido, UMECIT FC, Tauro FC y Sporting San Miguelito buscarán cerrar la fase regular entre los primeros puestos.

La diferencia entre el segundo y el quinto lugar es de apenas cuatro unidades. Árabe Unido suma 24 puntos, UMECIT tiene 22, Tauro acumula 21 y Sporting aparece con 20. Por eso, los resultados de este viernes pueden modificar el orden de la tabla y definir qué equipos continúan en la competencia.

Los tres encuentros de la Conferencia Este comenzarán a las 8:30 p. m. En el estadio Armando Dely, Tauro FC recibirá a Alianza FC; en el COS Sports Plaza, Sporting San Miguelito se enfrentará a Árabe Unido; y en el Yappy Park, UMECIT jugará ante Plaza Amador.

Defiende el segundo lugar

El conjunto colonense llega a la última fecha en la segunda posición, con 24 puntos, y depende de su propio resultado para conservar ese puesto. Su rival será Sporting San Miguelito, que ocupa el quinto lugar y necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Árabe Unido viene de empatar 1-1 ante Alianza FC. El duelo frente a Sporting será uno de los puntos centrales de la jornada: los colonenses intentarán sostener su posición, mientras que los académicos necesitan una victoria para mejorar sus opciones de avanzar.

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UMECIT vs. Plaza Amador

UMECIT ocupa el tercer lugar con 22 puntos y tendrá como rival a Plaza Amador, el único equipo que ya tiene asegurada su clasificación a las semifinales. El conjunto académico llega después de rescatar un empate 2-2 frente a Tauro, en un partido en el que estuvo dos goles abajo.

Ese resultado dejó a Tauro en la cuarta posición, con 21 puntos, uno menos que UMECIT. Los taurinos recibirán a Alianza FC, equipo que ya no tiene posibilidades de avanzar, con la intención de sumar y mejorar su ubicación en la tabla.

Para UMECIT, el desafío será aprovechar su condición de local ante Plaza Amador y conseguir los puntos que le permitan mantenerse entre los equipos que avanzan a la siguiente fase.

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Sporting va por el triunfo

Sporting San Miguelito llega a la fecha definitiva con 20 puntos, en el quinto puesto y a una unidad de Tauro. Su victoria por 2-1 sobre Plaza Amador en la jornada anterior le permitió mantenerse con opciones de clasificación.

Ahora, Sporting tendrá una prueba directa ante Árabe Unido. El equipo necesita conseguir un resultado favorable y también estará pendiente de lo que ocurra en el partido entre UMECIT y Plaza Amador, así como en el compromiso de Tauro frente a Alianza FC.

Los tres partidos comenzarán a las 8:30 p. m.