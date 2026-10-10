NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Plaza Amador vs. Árabe Unido y CAI vs. Veraguas United eran los partidos de la LPF programados para este sábado 10 de octubre.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) reprogramó los partidos previstos para este sábado 10 y domingo 11 de octubre, correspondientes a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, así como los encuentros de la Liga PROM y la Liga Juvenil, debido a los movimientos sísmicos registrados en el país.

Con esta decisión, las competiciones acumulan tres días consecutivos de suspensión de partidos, luego de que el viernes también fueran aplazados los encuentros programados en las tres categorías.

COMUNICADO OFICIAL: Partidos del sábado 10 de octubre https://t.co/9PZZ2qrCM9 — LPF TIGO (@LPFpanama) October 10, 2026

Para este sábado estaban previstos dos partidos de la LPF. El Plaza Amador enfrentaba a Árabe Unido, a las 8:30 p. m. en el COS Sport Plaza, y el duelo entre el Club Atlético Independiente (CAI) y Veraguas United, programado para las 6:30 p. m. en el estadio Toco Castillo.

“Sabemos que el fútbol es una pasión que nos reúne cada fin de semana, pero hoy nuestra prioridad es el bienestar de nuestra gente”, anunció la LPF en el comunicado.

El viernes, la LPF también había aplazado el encuentro entre San Francisco FC y el Club Deportivo Universitario, previsto para las 8:30 p. m. en el estadio Rommel Fernández. Para esa fecha, además, estaban programados cinco partidos de la Liga PROM.

1 La LPF suspendió los partidos del viernes 9 y sábado 10 de octubre tras los movimientos sísmicos registrados en Panamá. 2 Se informó que los días y horarios de los partidos aplazados serán anunciados posteriormente. 3 Quedaron reprogramados los encuentros del Torneo Apertura 2026, la Liga PROM y la Liga Juvenil.

La organización informó que anunciará posteriormente las nuevas fechas y horarios de los encuentros reprogramados. También expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por el sismo y reiteró que la seguridad y el bienestar de la población son la prioridad.