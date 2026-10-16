NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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San Francisco defenderá el liderato del Oeste ante Universitario, mientras Plaza Amador y Árabe Unido protagonizarán el choque más atractivo del Este.

La jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), pospuesta la semana pasada debido al terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país, se disputará a partir de este viernes 16 de octubre, con enfrentamientos importantes en la lucha por la clasificación a los playoffs y los puestos de acceso directo a las semifinales.

La actividad comenzará con el partido entre San Francisco y Universitario, programado para las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández. Los Monjes llegan como líderes de la Conferencia Oeste, con 20 puntos, pero tienen cerca a Veraguas United, que suma 18.

1 San Francisco, líder del Oeste: Tiene 20 puntos y buscará conservar la cima ante Universitario. 2 Veraguas United, al acecho: Suma 18 unidades y se medirá al CAI, que tiene 11. 3 Plaza Amador contra Árabe Unido: Es el duelo entre los dos primeros de la Conferencia Este. Plaza lidera con 24 puntos y Árabe Unido es segundo con 22. 4 UMECIT y Alianza: Se enfrentan con una diferencia de dos puntos. UMECIT tiene 16 y Alianza, 14. 5 Sporting y Tauro: Ambos están cerca en la tabla del Este. Tauro suma 14 puntos y Sporting, 13.

El conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés intentará mantenerse en la cima ante un Universitario que comparte la tercera posición de la Conferencia Oeste con el Club Atlético Independiente (CAI), ambos con 11 unidades. Los dos equipos buscarán sumar puntos para mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

San Francisco acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Universitario, por su parte, registra dos triunfos, dos empates y una derrota en ese mismo periodo. En el enfrentamiento de la primera jornada, los chorreranos se impusieron por 2-1.

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Duelo directo

La jornada continuará el sábado con el enfrentamiento entre el Club Atlético Independiente (CAI) y Veraguas United, desde las 6:15 p.m., en el estadio Rommel Fernández.

El conjunto veragüense ocupa el segundo lugar de la Conferencia Oeste, con 18 puntos, y buscará un resultado que le permita mantenerse cerca del líder. El CAI, con 11 unidades, intentará mejorar su posición y conservar sus aspiraciones de clasificación.

La programación sabatina también incluye un choque de alto interés en la Conferencia Este. Plaza Amador recibirá al Deportivo Árabe Unido en el COS Sports Plaza, a partir de las 8:30 p.m., en un enfrentamiento entre los dos primeros de ese grupo.

La lucha continúa

El domingo se disputarán dos encuentros. A las 4:00 p.m., Unión Coclé se medirá con Herrera en el estadio Virgilio Tejeira, en un enfrentamiento entre clubes ubicados en la parte baja de la Conferencia Oeste.

Unión Coclé suma cinco puntos, mientras que Herrera acumula ocho. Para ambos, el partido representa una oportunidad de recortar distancias y mejorar su posición de cara a las jornadas restantes.

Más tarde, a las 6:15 p.m., UMECIT se enfrentará a Alianza en el COS Sports Plaza. UMECIT ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este, con 16 unidades, mientras que Alianza es quinto, con 14. La diferencia de dos puntos mantiene a ambos equipos cerca en la clasificación y añade importancia al enfrentamiento.

Cierran la fecha

La jornada 12 concluirá el lunes con el partido entre Sporting San Miguelito y Tauro, programado para las 8:00 p.m. en el COS Sports Plaza.

Tauro llega con 14 puntos, ubicado en la cuarta posición de la Conferencia Este, mientras que Sporting suma 13 y ocupa el último lugar del grupo. La cercanía en la tabla convierte el encuentro en una oportunidad para que ambos equipos mejoren su posición y se acerquen a los puestos de clasificación.