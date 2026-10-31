NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El guardameta panameño suma 173 partidos oficiales, 100 victorias y 12 títulos con el conjunto uruguayo, donde conquistó cuatro Campeonatos Uruguayos.

El portero panameño Luis Mejía continuará su carrera en el Club Nacional de Football. La institución uruguaya anunció la renovación de su contrato hasta diciembre de 2027, con lo que asegura la continuidad de uno de los jugadores que ha tenido un papel destacado en el equipo.

El propio club comunicó la extensión del vínculo contractual y confirmó que el guardameta seguirá defendiendo los colores del Decano. La decisión respalda la trayectoria de Mejía en la institución, donde ha disputado 173 partidos oficiales durante sus dos etapas.

El panameño también alcanzó este año una cifra significativa con Nacional. En septiembre registró sus 100 victorias oficiales con el equipo, durante el triunfo por 3-2 ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central. La marca refleja su participación en los resultados del conjunto tricolor.

1 El Club Nacional de Football anunció la extensión del contrato de Luis Mejía hasta diciembre de 2027. 2 Acumula 173 encuentros oficiales con Nacional durante sus dos etapas en la institución. 3 Alcanzó las 100 victorias oficiales con el club en septiembre de 2026, tras el triunfo 3-2 ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central. 4 Conquistó cuatro campeonatos Uruguayos: 2016, 2019, 2020 y 2025.

Su rendimiento también quedó reflejado en la temporada 2025, cuando disputó 39 partidos oficiales y acumuló 3,557 minutos de juego entre la Liga AUF Uruguaya, la CONMEBOL Libertadores y la Supercopa Uruguaya. En ese periodo conquistó su cuarto Campeonato Uruguayo con Nacional, tras los títulos obtenidos en 2016, 2019 y 2020.

Mejía suma 12 títulos oficiales con el club. A los cuatro Campeonatos Uruguayos se agregan los Torneos Intermedios de 2017, 2018, 2020 y 2024; las Supercopas Uruguayas de 2019 y 2025; el Torneo Apertura de 2018 y el Torneo Clausura de 2019.

𝗥𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔𝗗𝗢 ✔️ ✍🏼 Luis Mejía renovó su contrato con el Decano hasta diciembre 2027. ¡Seguimos, @luismanotamejia! 👊🏼 https://t.co/5ciVQlolVV — Nacional (@Nacional) October 30, 2026

La renovación garantiza la continuidad de un vínculo marcado por la regularidad, los registros individuales y los títulos. Con 173 encuentros disputados, 100 victorias y 12 trofeos en su historial con Nacional, Mejía se mantiene como una de las piezas de experiencia del plantel uruguayo.

Además de su actividad a nivel de clubes, el guardameta es integrante de la selección de Panamá, dirigida por el técnico Thomas Christiansen, que disputó la Copa del Mundo de 2026.