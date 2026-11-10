Manuel Morán cumple el sueño de vestir la camiseta de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El extremo del CS Cartaginés recordó la promesa que le hizo a su padre cuando era niño y expresó su emoción por el llamado de Thomas Christiansen.

El panameño Manuel Morán recibió su primera convocatoria a la selección absoluta y no pudo ocultar su emoción. El extremo del CS Cartaginés de Costa Rica contó cómo vivió la noticia y recordó una promesa que le hizo a su padre cuando todavía era un niño.

Kadir Barría junto con Cristian Martínez y José Luis Rodríguez. Foto: Anel Asprilla

Morán relató que se enteró de la decisión del técnico Thomas Christiansen durante la noche y que su esposa fue la primera persona con quien compartió la noticia.

“La noticia la recibo yo, si no me equivoco, a las 7 u 8 p.m. y apenas cerré llamé a mi mujer, fue la primera persona que lo supo, de ahí ya, mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano. No lo creían tampoco, pero gracias a Dios se dio. Es un sueño que tenía de niño. Nunca tenía un suéter de la selección, porque le prometí a mi papá que me lo iba a poner cuando me llamaban”, expresó Morán durante la conferencia de prensa.

“Muy contento, muy alegre por la noticia. Ahora sí afrontar, ya vistiendo la camiseta de la selección y hacer la cosa bien. Las presiones siempre están, las presiones siempre están por cada partido que uno va a disputar, pero lo bonito es agarrar esa presión y convertirla en una victoria y así avanzar a la siguiente ronda”, agregó el futbolista.

Adalberto Carrasquilla durante la sesión de entrenamiento en el CAR. Foto: Anel Asprilla

El extremo, que cumplirá 30 años el próximo 20 de noviembre, recibe esta primera oportunidad con la selección mayor después de desarrollar su carrera en distintos clubes de la región. En Panamá jugó con el Club Atlético Independiente (CAI) y Herrera FC. Posteriormente, pasó por el Pérez Zeledón y el CS Cartaginés de Costa Rica, además del Xelajú de Guatemala.

Ahora, Morán tendrá la oportunidad de competir por un lugar en el equipo que afrontará los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao. El panameño reconoció que su objetivo es aprovechar la convocatoria, ganarse un puesto y contribuir al propósito colectivo.

“Tengo 29 años, ya en este mes cumplo los 30. Ahora llegar aquí, hacer la cosa bien para ganarme un puesto, para tener unos minutos y así aportar al objetivo que tiene la selección”, manifestó.

Josué Vergara es uno de los delanteros que convocó Thomas Christiansen. Foto: Anel Asprilla

Morán comparte esta primera experiencia con otros futbolistas que buscan aportar al equipo nacional, entre ellos Kadir Barría, Josué Vergara, Azarías Londoño y José Fajardo, quienes se reportaron el lunes a la concentración.

Panamá comenzará la serie como visitante el jueves 12 de noviembre, cuando se enfrente a Curazao a las 7:00 p. m. en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad. El partido de vuelta se disputará el domingo 15, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El ganador de la eliminatoria avanzará al Final Four de la Liga de Naciones 2027 y obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro del próximo año.