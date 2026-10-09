NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exlanzador panameño expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por el sismo de este 9 de octubre en Panamá y aseguró que sigue pendiente de la situación desde Nueva York.

El exlanzador panameño Mariano Rivera expresó su solidaridad con la población panameña tras el fuerte sismo que sacudió al país este viernes 9 de octubre y envió un mensaje de apoyo a las personas y familias afectadas por el movimiento telúrico.

Desde Nueva York, el miembro del Salón de la Fama del Béisbol manifestó su pesar por la situación que atraviesa Panamá y aseguró que permanece pendiente de lo que ocurre en el país.

“Mi pueblo panameño, quiero dejarles saber que estamos muy dolidos con lo que está pasando allá en Panamá, todos aquellos que han perdido sus hogares o quizás seres queridos, nos duele mucho y pues estamos con ustedes”, expresó Rivera en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Estamos orando y pidiéndoles a Dios que les dé la fortaleza para seguir adelante, porque el pueblo panameño es eso. Nosotros salimos adelante, ya nos ayudamos el uno al otro y pues quiero que sepan que desde acá en Nueva York estamos pendientes de lo que está pasando y estaremos con ustedes porque ustedes no están solos”, agregó.

El sismo se registró al mediodía de este viernes y fue percibido en distintas regiones del país. Un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá indicó inicialmente una magnitud de 7.5, con epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

“Todos estamos unidos y más que nunca unirnos significa Panamá. Los amo mucho y estamos pendientes porque Dios nos dará la victoria en todo esto, así es que seguimos adelante confiando en Dios que Él nos guardará . Los amo y que Dios nos siga cuidando”, manifestó Rivera al concluir su mensaje.

El movimiento telúrico provocó evacuaciones de edificios, comercios, escuelas y viviendas. En Penonomé, provincia de Coclé, se reportaron daños estructurales en la Catedral San Juan Bautista, la Gobernación y el Hotel Dos Continentes.