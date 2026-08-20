Martínez asiste en empate del Bratislava; Lask de Andrade es goleado en Escocia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los enfrentamientos de vuelta se disputarán la próxima semana y el sorteo de la fase liga está programado para el jueves 27 de agosto.

La jornada de ida los playoffs de la UEFA Champions League dejó este miércoles dos escenarios distintos para los futbolistas panameños.

Mientras el Slovan Bratislava, con César Blackman y Cristian Martínez como titulares, empató 1-1 en casa ante el Celje de Eslovenia, el Celtic dio un paso importante hacia la fase liga al imponerse 3-0 al LASK Linz en Celtic Park, con Andrés Andrade disputando los 90 minutos.

En Bratislava, el Slovan se adelantó temprano, pero no pudo sostener la ventaja y tendrá que definir su clasificación la próxima semana como visitante.

Los dos panameños fueron titulares en el equipo dirigido por el exfutbolista marfileño Yaya Touré. Martínez ocupó la posición de volante por la derecha, mientras que Blackman actuó como lateral derecho.

El conjunto eslovaco encontró el primer gol al minuto 15. Martínez recibió un pase rasante de Tigran Barseghyan y, dentro del área, envió un centro que Roman Cerepkai convirtió para poner el 1-0 ante su público.

El Celje respondió antes del descanso. Al minuto 41, Milot Avdyli aprovechó una corta cobertura defensiva de Blackman, encaró al panameño, ingresó al área y sacó un remate de derecha que se metió cerca del ángulo para establecer el 1-1.

Blackman disputó el partido completo y recibió una tarjeta amarilla al minuto 83. El lateral panameño terminó con cuatro contribuciones defensivas, cometió dos faltas y completó 37 de sus 50 pases.

Martínez, por su parte, fue sustituido al minuto 84 por Rahim Ibrahim. El mediocampista completó 32 de sus 36 pases, registró un remate bloqueado y, además de su participación directa en el gol, sumó una contribución defensiva.

El empate deja completamente abierta la eliminatoria. La vuelta se disputará el miércoles 26 de agosto en Eslovenia, donde ambos equipos buscarán uno de los últimos siete boletos disponibles para la fase liga de la Champions.

En Glasgow, mientras tanto, el Celtic consiguió una ventaja mucho más cómoda frente al LASK Linz. El conjunto escocés se impuso 3-0 y quedó con un pie en la siguiente fase.

Andrés Andrade fue titular como central por izquierda en una línea defensiva de tres y disputó todo el encuentro. El panameño incluso protagonizó una de las primeras acciones peligrosas del partido.

Apenas a los 23 segundos, Andrade lanzó desde campo propio un pase largo frontal que encontró a un compañero, que tras controlar el balón, remató y mandó la pelota al fondo de las redes, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

El Celtic no tardó en encontrar el camino al gol. Benjamin Nygren abrió el marcador al minuto 26, antes de que el colombiano Camilo Durán ampliara la ventaja al 38. El mismo Durán volvió a aparecer en la segunda parte, al minuto 67, para marcar su segundo tanto de la noche y sellar el 3-0.

Andrade completó una actuación sólida en defensa. Registró siete aportes defensivos y acertó 40 de sus 49 pases, incluidos 23 en campo rival. Además, remató en dos ocasiones y uno de sus disparos terminó dirigido a portería.

Con la victoria, el Celtic viajará a Austria la próxima semana con una ventaja de tres goles para disputar el partido de vuelta.

La jornada también dejó victorias del Bodo/Glimt, que superó 3-1 al Nijmegen en Países Bajos, y del Hapoel Beer Sheva, que remontó para vencer 2-1 al Sabah de Azerbaiyán en Bucarest.

En esta ronda participan 14 equipos que buscan los últimos siete cupos disponibles para la fase liga de la Champions League.

Para los panameños, la actividad internacional continuará este jueves. El KAA Gent de Josué Vergara enfrentará al Hibernian de Escocia por los playoffs de la UEFA Conference League, mientras que el Besiktas de Michael Amir Murillo recibirá al FK Kauno Zalgiris de Lituania.

El Gent disputará el partido de ida en la Planet Group Arena, en Bélgica, mientras que la vuelta está programada para el 27 de agosto en Edimburgo. El Besiktas, por su parte, jugará la ida en el Tupras Stadium de Estambul y cerrará la eliminatoria una semana después en Kaunas.