Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030 y acaba con las especulaciones de mercado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El piloto neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, puso fin a las especulaciones de mercado tras conocerse este jueves, en los días previos al arranque del Gran Premio de Países Bajos, en el que correrá como piloto local, su renovación con Red Bull hasta 2030.

BREAKING: Max Verstappen will remain at Red Bull Racing until the end of 2030#F1 pic.twitter.com/inHmW3dEJJ — Formula 1 (@F1) August 20, 2026

“Oracle Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen continuará en el equipo hasta el final de la temporada 2030 de Fórmula 1, prolongando una de las asociaciones más exitosas y determinantes de la historia de la F1”, anunció la escudería austríaca en un comunicado.

Verstappen llegó a Red Bull en 2014 en el programa junior de la compañía y, desde que debutara en la Fórmula Uno con el primer equipo en 2016, ha conseguido levantar cuatro títulos de campeón del mundo consecutivos, el primero de ellos en 2021, con el que consiguió poner fin a la hegemonía de Mercedes y del británico Lewis Hamilton.

Fue uno de los finales de temporada más épicos y polémicos que se recuerdan, en el que el neerlandés consiguió inscribir su nombre en la lista de campeones tras arrebatarle el título en la última vuelta al heptacampeón del mundo en una resalida que ya es historia de la F1.

Desde entonces, ‘Mad Max’ sumó cuatro coronas consecutivas, dos Campeonatos del Mundo de Constructores y 71 victorias en Grandes Premios, todo ello enrolado en las filas de Red Bull.

La ampliación de contrato de Verstappen con el equipo austríaco llega en un momento determinante en la evolución de Red Bull, que afronta su primera temporada como fabricante de unidades de potencia de F1, y zanja los rumores de mercado en torno a la figura del neerlandés.

“La inversión continua en las infraestructuras y las instalaciones técnicas del equipo, y la apuesta del equipo por una visión a largo plazo basada en sus valores se están estableciendo firmemente los cimientos de la próxima era de Oracle Red Bull Racing, con Max Verstappen en el centro de ella”, explicó la escudería en su comunicado.

El tetracampeón del mundo aseguró estar “muy contento” con la ampliación de contrato. “Tenemos a las mejores personas y estoy deseando seguir trabajando juntos con todos para volver a estar en lo más alto”, señaló el neerlandés, que considera a su equipo como “una segunda familia”.

“Llegué con la esperanza de poder ganar carreras. Lo que conseguimos después juntos ha sido sencillamente maravilloso y hemos compartido muchos momentos increíbles y ganado cuatro campeonatos del mundo. Continuar este camino con el mismo equipo con el que he estado durante toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he querido hacer”, declaró.

Por su parte, Laurent Mekies, CEO y director del equipo Oracle Red Bull Racing, subrayó que “contar con Max y conservar al mejor piloto de la parrilla es una fantástica noticia para todos en Red Bull” y señaló que “muy pocas asociaciones en el deporte consiguen lo que han logrado Max y este equipo”.

“La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza que Max y el equipo han construido durante muchos años, así como en la confianza de Max en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión de futuro. Forjada a través de éxitos que nos han dado campeonatos, intensas batallas y también momentos difíciles, esta relación no ha hecho más que fortalecerse, convirtiéndose en una de las grandes historias de éxito de la Fórmula 1”, concluyó.