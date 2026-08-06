Ivana McFarlane debuta en el Mundial Sub-20 con tiempo de 12.23 en los 100 metros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La participación de McFarlane en Eugene continuará este viernes, cuando dispute las eliminatorias de los 200 metros planos.

La velocista panameña Ivana McFarlane inició este miércoles su participación en el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo, que se celebra en Eugene, Oregón, al registrar un tiempo de 12.23 segundos en las eliminatorias de los 100 metros planos, en una prueba que reunió a las mejores promesas del atletismo mundial.

McFarlane terminó en la octava posición de su serie, dominada por la jamaicana Theianna-Lee Terrelonge, quien cruzó la meta en 11.21 segundos para avanzar de manera directa a la siguiente ronda. La panameña reaccionó al disparo con un tiempo de 0.215 segundos y corrió con viento favorable de +1.2 m/s.

La velocista llegó al campeonato mundial como la única representante de Panamá en la cita juvenil y tomó la decisión de priorizar esta competencia sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen para el que también había logrado la clasificación, debido al cruce de fechas entre ambos eventos.

McFarlane, de 19 años de edad, estableció este año su mejor marca personal en los 100 metros con 11.61 segundos, logrados el 23 de mayo en el Campeonato Nacional disputado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Además, posee un registro de 24.33 segundos en los 200 metros, conseguido en mayo durante el Campeonato Centroamericano en Managua, tiempo que representa el récord nacional sub-20 de la distancia.

La participación de McFarlane en Eugene continuará este viernes, cuando dispute las eliminatorias de los 200 metros planos, su segunda y última prueba individual en el Campeonato Mundial Sub-20.