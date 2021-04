Megan Rapinoe, la mejor jugadora y máxima goleadora del Mundial

MUNDIAL DE FúTBOL FEMENINO FRANCIA 2019

La delantera estadounidense Megan Rapinoe, famosa por sus buenas actuaciones sobre el césped y por sus declaraciones contra Donald Trump fuera del terreno, fue declarada mejor jugadora del Mundial femenino de fútbol, tras la victoria de su equipo en la final contra Holanda por 2-0, este domingo en Lyon, siendo además la máxima realizadora del torneo.

"Esto es increíble. Nada más que pensar en todos los que han trabajado por esto, en todas las jugadoras... Tenemos a todas nuestras familias aquí. Esto es realmente extraordinario y surrealista", declaró Rapinoe a la televisión francesa TF1.

Rapinoe marcó seis goles, uno de ellos en la final contra Holanda, igual que su compatriota Alex Morgan y la inglesa Ellen White, pero se hizo también con la Bota de Oro de máxima realizadora, debido a que estuvo menos minutos sobre el terreno de juego.





🥇🏆👏✔️ Gol✔️ Campeona✔️ Balón de Oro adidas✔️ Bota de Oro adidasUna noche perfecta que @mPinoe nunca olvidará. #USA #FIFAWWC pic.twitter.com/ICtXu3dWdL

🥇🏆👏



✔️ Gol

✔️ Campeona

✔️ Balón de Oro adidas

✔️ Bota de Oro adidas



Una noche perfecta que @mPinoe nunca olvidará. #USA #FIFAWWC pic.twitter.com/ICtXu3dWdL — FIFA.com en español (@fifacom_es) July 7, 2019





Rapinoe y Morgan estaban empatadas tanto en goles, con seis, como en asistencias, con tres, pero la primera había disputado menos minutos (394 frente a 445), debido en parte a que se perdió el partido de semifinales contra Inglaterra por lesión.





Tras Rapinoe, la inglesa Lucy Bronze se hizo con el Balón de Plata de segunda mejor jugadora de un torneo, en que su selección terminó en el cuarto puesto, y la también estadounidense Rose Lavelle se llevó el trofeo de tercera mejor futbolista.

Rapinoe, protagonista del torneo además por sus declaraciones públicas en contra de Donald Trump, fue elegida la mejor jugadora del torneo (Balón de Oro) y se llevó igualmente la Bota de Oro a mejor goleadora con seis dianas.

Fue la autora, de penal, del primer gol de la final ante las holandesas. El segundo fue obra de Rose Lavelle, a la que Rapinoe aplaudió.

"Esto es increíble. Nada más que pensar en todos los que han trabajado por esto, en todas las jugadoras... Tenemos a todas nuestras familias aquí. Esto es realmente extraordinario y surrealista".



Megan Rapinoe

Estrella estadounidense Estrella estadounidense

"Rose Lavelle ha regateado muy bien, ha abierto el juego. No es una estrella emergente, es ya una superestrella", subrayó Rapinoe.

"Esto es una recompensa. Es el día más importante. Estamos locas de alegría, pero también muy cansadas", admitió tras un mes de competición en Francia.

En declaraciones a otra televisión francesa, Canal Plus, destacó que la unidad es la clave del equipo."No nos rendimos, estamos unidas y nos entregamos al máximo para ganar".

La delantera ya había brillado en octavos contra España (2-1), con dos goles de penal, y frente a Francia en cuartos (2-1), con otro tanto.

En esos dos encuentros, también fue declarada mejor jugadora del partido, perdiéndose el duelo de semifinales contra Inglaterra, debido a molestias musculares.





Yes! Fourth star. Back to back. Congrats to the record breakers on the @USWNT, an incredible team that’s always pushing themselves—and the rest of us—to be even better. Love this team. #OneNationOneTeam

Yes! Fourth star. Back to back. Congrats to the record breakers on the @USWNT, an incredible team that’s always pushing themselves—and the rest of us—to be even better. Love this team. #OneNationOneTeam — Barack Obama (@BarackObama) July 7, 2019





Fuera de los terrenos, la jugadora, conocida por su compromiso contra las discriminaciones, anunció que no iría a la "p... Casa Blanca" en caso de invitación de Trump, ya que el presidente norteamericano "no lucha por las mismas cosas que nosotros".

La otra estrella de la selección, Alex Morgan, termina también con seis goles, pero cinco de ellos contra la modesta Tailandia, ante la que las estadounidenses lograron una victoria récord de 13-0 en la fase de grupos.

Con 26 tantos marcados en esta edición, Estados Unidos establece un nuevo récord en la historia del Mundial.