NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño resaltó la unión del grupo tras la victoria del Besiktas por 3-2 sobre el Hoffenheim.

El panameño Michael Amir Murillo destacó el trabajo colectivo del Besiktas tras marcar por segunda jornada consecutiva en la UEFA Europa League, en la victoria por 3-2 sobre el Hoffenheim, este jueves, en Alemania.

“Gracias a Dios, creo que el momento que tengo individualmente también es debido al grupo, porque hemos estado muy unidos, trabajando de la mejor manera para conseguir estos momentos. El gol es un premio al esfuerzo que hicimos en el partido y a la oportunidad que se me dio”, expresó el lateral derecho.

⚽🇵🇦 ¡GOOOOOOOOL DE AMIR MURILLO! El panameño aprovechó una serie de rebotes en el área y ya lo gana el Besiktas. #EuropaLeagueEnFOX https://t.co/Y0Ty4LcU8W — Fox Deportes Panamá (@foxdeportes_pa) October 15, 2026

Murillo abrió el marcador al minuto 60, tras una asistencia del surcoreano Oh Hyeon-gyu, quien fue la figura del encuentro con dos goles y una asistencia. El panameño fue titular y anotó su segundo tanto en la competición, luego de marcar en el triunfo por 4-1 ante el Olympique de Marsella en la primera jornada.

“Queríamos ganar este partido y, gracias a Dios, lo conseguimos. Espero que Dios me guarde de las lesiones y siga ayudando al equipo a conseguir los puntos necesarios”, añadió.

El Hoffenheim empató al minuto 68 por medio de Fisnik Asllani, pero Oh volvió a marcar al 73 y al 79 para darle ventaja al conjunto turco. Koki recortó distancias al 88, aunque el equipo alemán no logró evitar la derrota.

Sobre su anotación, Murillo explicó que fue el resultado de una jugada preparada durante los entrenamientos. “Bueno, al final es como lo que hacemos, lo que preparamos en la semana. Es la posición donde debo ir en los córneres y tuve la fortuna de que la pelota me llegara y pude marcar el gol”.

Con este resultado, el Besiktas suma seis puntos después de dos jornadas de la Europa League y acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre la liga turca y la competición europea.

Además de su aporte ofensivo, Murillo registró tres despejes, una intercepción y cuatro recuperaciones. Ganó seis de sus ocho duelos terrestres y también se impuso en el único duelo aéreo que disputó.

El próximo compromiso del Besiktas en la Europa League será ante el Crystal Palace, en Turquía, el jueves, en la tercera jornada, a las 2:00 p. m., hora de Panamá.