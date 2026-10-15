NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño anotó por segunda jornada consecutiva en la Europa League y contribuyó al triunfo 3-2.

El panameño Michael Amir Murillo volvió a marcar en la UEFA Europa League y contribuyó al triunfo del Besiktas por 3-2 sobre el Hoffenheim, en Alemania, durante la segunda jornada de la competición.

El lateral derecho panameño abrió el marcador al minuto 60, tras una asistencia del surcoreano Oh Hyeon-gyu, quien fue la figura del encuentro con dos goles y una asistencia. Murillo, titular en el conjunto turco, anotó por segunda jornada consecutiva en el torneo, después de marcar en la victoria por 4-1 ante el Olympique de Marsella en la primera fecha.

El Hoffenheim respondió con el tanto de Fisnik Asllani al minuto 68, pero Oh Hyeon-gyu volvió a aparecer para adelantar al Besiktas al 73 y completar su doblete al 79. Koki recortó distancias al 88, aunque el equipo alemán no logró evitar la derrota.

Con este resultado, el Besiktas suma seis puntos después de dos jornadas y acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, entre la Liga y la competición europea.

Además de su aporte ofensivo, Murillo registró tres despejes, una intercepción y cuatro recuperaciones. El panameño ganó seis de sus ocho duelos terrestres y también se impuso en el único duelo aéreo que disputó.

El Besiktas disputará su próximo compromiso de la Europa League ante el Crystal Palace, en Turquía, el jueves, correspondiente a la tercera jornada, a las 2:00 p. m., hora de Panamá.

Ganó el Gent

Por su parte, el KAA Gent, equipo en el que milita el panameño Josué Vergara, venció por 1-0 al AGF de Dinamarca en la primera jornada de la UEFA Conference League.

Vergara no participó en el encuentro debido a una lesión muscular en la pierna izquierda, sufrida durante su participación con la selección de Panamá. El atacante había marcado el gol del empate 1-1 ante Ecuador en la Copa Kirin, partido en el que la Roja se impuso en la tanda de penales para quedarse con el tercer lugar del torneo.