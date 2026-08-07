Mike Stump y el Mundial Sub-20 que no llegó: radiografía de una eliminación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá quedó a un partido de obtener el boleto para Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, pero el 4-0 ante México cerró un proceso de apenas cuatro meses.

La goleada 4-0 ante México cerró la posibilidad de que Panamá disputara su octava Copa Mundial Sub-20, pero el análisis de la eliminación no comienza ni termina en los 90 minutos jugados en el estadio Cuauhtémoc.

El resultado fue la suma de un proceso corto, una convocatoria que no logró reunir a todos los futbolistas considerados, decisiones técnicas, errores individuales y dificultades colectivas que aparecieron más de una vez durante el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Panamá terminó su participación con una victoria, un empate y dos derrotas, además de seis goles a favor y nueve en contra.

Toda su producción ofensiva quedó concentrada en dos encuentros: el empate 2-2 ante Jamaica y la victoria 4-0 sobre Honduras.

Ante Canadá y México (las dos selecciones mundialistas que enfrentó) Panamá no marcó y recibió siete goles.

Francisco Valenzuela disputa el balón con Oliver Campos en un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre México y Panamá. EFE/

Un proceso anunciado 99 días antes del debut

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) presentó públicamente a Stump como nuevo seleccionador Sub-20 el 18 de abril, 99 días antes del estreno frente a Canadá, disputado el 26 de julio.

El proceso, sin embargo, ya había comenzado: la propia federación informó que los entrenamientos se iniciaron a finales de marzo.

Stump llegó con un antecedente favorable en selecciones juveniles.

Condujo a Panamá a la Copa Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, después de vencer 2-1 a Honduras en los cuartos de final del Premundial de aquella categoría.

El entrenador reconoció antes del torneo que las condiciones eran distintas.

“Esta Sub-20 no tiene el mismo tiempo que tuvimos con aquella selección.

Se ha armado hace aproximadamente tres meses”, declaró el 9 de julio.

Mike Stump asumió la dirección de la selección Sub-20 de Panamá 99 días antes del debut en el Premundial. Foto: FEPAFUT.

Panamá clasificó directamente al Campeonato Sub-20 por figurar entre las seis primeras selecciones del ranking Sub-20 de Concacaf de octubre de 2025.

Esa condición le permitió evitar la fase preliminar, disputada entre febrero y marzo.

El duelo ante Canadá, sin embargo, fue el primer partido oficial del ciclo de Stump.

Preparación sí hubo

La preparación de la selección Sub-20 incluyó cuatro partidos durante una gira por Turquía: victoria por 7-0 sobre el equipo reserva de un club de la tercera división turca, derrota por 1-0 ante Irak, triunfo por 2-1 frente a Jordania y empate 0-0 con Arabia Saudita.

Después, Panamá disputó dos encuentros de entrenamiento ante Cuba: empató 0-0 y ganó 7-2 antes de trasladarse a Pachuca, donde cumplió un campamento del 12 al 24 de julio destinado, entre otros objetivos, a la adaptación a la altura.

En México, la selección empató 1-1 con un combinado Sub-21 y Sub-19 del Pachuca.

En una segunda jornada, disputó dos encuentros de 45 minutos cada uno: cayó 3-0 ante el primer equipo del Pachuca y venció 3-1 a su conjunto Sub-19.

La Sub-20 panameña reaccionó con una sólida actuación y derrotó por 3-1 al equipo Sub-19 de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca. Foto: FEPAFUT

Una convocatoria que se completó tarde

La conformación del plantel fue otro condicionante.

La convocatoria definitiva estuvo integrada por 21 jugadores: cinco militaban en el extranjero y 16 en clubes o academias de Panamá.

La FPF informó que Kadir Barría, Josué Vergara, Jaime Pacheco y Mijahir Jiménez no fueron cedidos por sus clubes.

Ocho días antes de que se confirmaran esas ausencias, Stump había reconocido que la disponibilidad de los jugadores dependía de las negociaciones entre la federación y sus respectivos equipos.

“Esos jugadores están por confirmar, la Federación está haciendo todo lo posible, negociando con los clubes.

Ellos son de los clubes, no es una fecha FIFA, pero los clubes entienden el compromiso que tiene Panamá para ir a ese Mundial.

Entonces, hay bastantes posibilidades, pero sería directo a par de días antes del inicio del torneo”, indicó.

Al no disputarse el Premundial durante una fecha FIFA, sus equipos no tenían la obligación de liberarlos.

Los convocados de Panamá para el Campeonato Sub-20 de CONCACAF México 2026. Foto: FEPAFUT

La baja de Estevis López restó otra alternativa al plantel.

El jugador quedó fuera del campamento y de la convocatoria definitiva tras no presentarse para viajar con la delegación el 12 de julio y pedir incorporarse días después, solicitud que Stump no aceptó, según explicó la federación.

Además, dos futbolistas que terminaron siendo titulares se incorporaron tarde: Moisés Richards llegó a Pachuca la noche del 19 de julio y Ernesto Gómez se integró tras arribar la noche del 22.

Con la llegada de Gómez, el cuerpo técnico trabajó por primera vez con los 21 convocados el día 23, tres días antes del debut.

El equipo dirigido por Mike Stump debutó en Puebla, México, con la ilusión de dar el primer paso rumbo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Foto: FEPAFUT

Canadá: un comienzo que obligó a perseguir el torneo

Panamá inició el campeonato con una derrota 3-0 ante Canadá.

Canadá marcó dos veces en los primeros 14 minutos: Emrick Fotsing cabeceó un tiro de esquina al 9 y Liam Mackenzie convirtió un penal al 14.

Fotsing completó su doblete al 90+5 y selló el resultado.

El capitán Oliver Campos fue expulsado al 45+2 por doble amonestación, cuando el marcador ya estaba 2-0.

La tarjeta roja agravó el escenario, pero no originó la desventaja.

Para entonces, el equipo ya había sido castigado por un tiro de esquina, un penal y un arranque en el que no consiguió asentarse.

Panamá Sub-20 cayó en su debut ante Canadá en el Campeonato Sub-20 de Concacaf en Puebla, México. Foto: FEPAFUT

Jamaica: los dos puntos que cambiaron la ruta

La reacción apareció frente a Jamaica.

Moisés Richards marcó al minuto 13 y Gerson Gordón amplió la ventaja al 22, después de una buena secuencia colectiva.

Stump realizó tres cambios entre los minutos 67 y 68, poco después del primer gol jamaicano, y otros dos al 78.

Panamá controló buena parte del primer tiempo, pero Jahmarie Nolan descontó al 62 y Jaquan Brown igualó de cabeza al 90+6, tras una acción a balón parado.

Si Panamá hubiera sostenido el 2-1 y los demás resultados del grupo se hubieran mantenido (incluido su posterior triunfo sobre Honduras), habría terminado en el primer puesto con seis puntos.

Raequan Campbell-Dennis disputa el balón con Reynaldo Graham durante un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre Jamaica y Panamá. EFE

Honduras: la mejor versión del equipo

Ante Honduras, Panamá ofreció su actuación más completa.

Ganó 4-0 con goles de Josué Wood, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez.

Tres tantos llegaron entre los minutos 33 y 45+4, mientras que el cuarto fue marcado al 69.

El equipo mostró presión, velocidad para atacar los espacios y capacidad para transformar sus recuperaciones en ocasiones.

También mantuvo su única portería imbatida del campeonato.

La victoria confirmó que el plantel tenía recursos y capacidad de respuesta, sin embargo, los problemas observados en los dos partidos anteriores reaparecieron frente a México.

Después de avanzar, Stump afirmó.

“Llegamos al punto que esperábamos. Esta era la primera meta, la primera parte del plan”.

No obstante, el partido que realmente otorgaba el boleto mundialista estaba pendiente.

Carlos Rodríguez y Gerson Gordon celebran un gol este sábado, en un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre Honduras y Panamá. EFE

México: un plan con poco margen de error

Stump mantuvo ante México a los mismos once futbolistas que habían iniciado contra Honduras, aunque modificó algunas funciones y la disposición defensiva.

Panamá se replegó, cedió la iniciativa y sostuvo el 0-0 durante poco más de media hora.

El plan, sin embargo, dejaba poco margen de error: exigía una actuación casi perfecta en defensa y eficacia en las escasas salidas ofensivas.

Juan Echilvestre abrió el marcador al 34 con un cabezazo.

Hugo Camberos convirtió el rebote de un penal al 57; Yohan Orozco anotó de cabeza tras un tiro de esquina al 75; y Diego Ramírez completó la goleada al 88, también después de un córner.

Yohan Orozco celebra un gol este miércoles, en un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre México y Panamá. EFE

Gino Sasso recibió una tarjeta roja directa al 81, cuando Panamá ya perdía 3-0.

México era el anfitrión y el campeón defensor. Llegó a los cuartos de final con tres victorias, nueve goles a favor y ninguno en contra.

Después de eliminar a Panamá, extendió su registro a cuatro triunfos, 13 tantos anotados y la portería imbatida.

Cuatro patrones que dejó el torneo

Primero, Panamá recibió seis de sus nueve goles después del descanso y cuatro a partir del minuto 75.

El equipo tuvo dificultades para sostener el rendimiento y administrar los tramos finales, especialmente ante Jamaica.

Segundo, seis de los nueve tantos encajados se originaron en acciones a balón parado o en su continuación inmediata: un tiro de esquina y un penal ante Canadá; el empate de Jamaica tras una pelota quieta; y un penal más dos córneres frente a México.

Tercero, la estructura defensiva cambió en los cuatro partidos.

La suspensión de Campos obligó a una modificación contra Jamaica, pero también hubo cambios de posición para Robben Benítez y Ernesto Gómez.

La falta de una misma estructura pudo dificultar la coordinación defensiva en una zona que terminó expuesta, sobre todo en el juego aéreo.

Cuarto, Panamá recibió dos expulsiones en cuatro encuentros.

Ambas ocurrieron cuando el equipo ya estaba en desventaja ante Canadá y México y redujeron todavía más sus posibilidades de reacción.

Gerson Gordón se lamenta este miércoles, al final de un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre México y Panamá. EFE

Una responsabilidad que no cabe en un solo nombre

Stump tiene responsabilidad directa sobre la elección de los futbolistas disponibles, las alineaciones, las funciones, los cambios y la preparación de situaciones que se repitieron.

Pero en el análisis también se debe incluir la planificación institucional.

La fecha en que comenzó el proceso, la coordinación con los clubes, la continuidad entre categorías y el desarrollo competitivo de los jugadores trascienden al seleccionador.

Los futbolistas también forman parte del balance: hubo errores técnicos, acciones sancionadas con expulsión y dificultades para ejecutar el plan.

Al mismo tiempo, el 4-0 frente a Honduras y buena parte del primer tiempo ante Jamaica mostraron que el grupo tenía condiciones para competir mejor de lo que reflejaron las dos goleadas recibidas.

La derrota 4-0 ante México puso fin al camino de Panamá en el Premundial y cerró la posibilidad de disputar su octava Copa Mundial Sub-20. EFE

Panamá fue capaz de producir buenos momentos, pero no los sostuvo; no corrigió su vulnerabilidad a balón parado; perdió dos puntos decisivos en el cierre ante Jamaica; y no consiguió marcar frente a Canadá y México, los dos adversarios que terminaron clasificándose para el Mundial.

El objetivo no se cumplió: la Sub-20 se quedó sin el boleto y Panamá no alcanzó la octava clasificación mundialista de su historia en la categoría.