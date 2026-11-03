Muere Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife español, tras un choque en el campo de juego con el arquero rival

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo*

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, falleció tras sufrir una lesión grave durante un partido de la segunda división española.

De Miguel, de 30 años, sufrió lesiones en la cabeza y el pecho durante un partido contra el FC Andorra, el lunes, en una fuerte colisión con el portero Jesús Owono, quien fue expulsado tras ese incidente.

El estado del futbolista fue descrito como “estable, pero grave”, el lunes, pero su salud empeoró el martes por la mañana.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, señaló su club en un comunicado.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”.

El comunicado añade que la familia del jugador “agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

“Devastados”

Tenerife y Andorra estaban empatando 2-2 a los siete minutos del tiempo añadido cuando ocurrió el incidente.

Owono corrió hacia el círculo central para despejar un balón largo cuando su rodilla pareció chocar con De Miguel.

El delantero permaneció inmóvil en el campo mientras el personal médico lo atendía antes de ser trasladado en ambulancia desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife al hospital.

Los jugadores de ambos equipos se mostraron visiblemente consternados por el incidente. Varios compañeros de De Miguel lloraron.

El árbitro mostró la tarjeta roja directa a Owono antes de terminar el partido.

De Miguel al momento de ser sacado del estadio, el lunes. / Reuters

Medios de comunicación españoles, incluido Marca, informaron que el futbolista sufrió un paro cardíaco en la ambulancia y fue reanimado por los paramédicos de camino al hospital.

“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, escribió en la red social X el FC Andorra.

“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, escribió también en X, el exdefensa del Barcelona Gerard Piqué, copropietario del club Andorra.

El antiguo club de De Miguel, Castellón, expresó su dolor a través de su cuenta de Instagram.

“Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta. Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará”.

“Nos unimos con todo nuestro cariño al dolor de su familia y sus seres queridos, a quienes abrazamos en estos momentos tan terribles y trasladamos nuestro más sincero pésame”.

Javier Tebas Medrano, presidente de La Liga, escribió en X que se encuentra “profundamente entristecido por el fallecimiento” de De Miguel.

“Hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros. Descanse en paz”.

El delantero del Real Madrid y de la selección de Francia, Kylian Mbappé, escribió en sus redes sociales: “Mucha tristeza. No hay palabras”.

Con ojo para el gol

De Miguel nació en Madrid y comenzó su carrera en el Leganés en 2015. Luego, jugó en ocho clubes diferentes en España.

Tras etapas en Lugo Fuenlabrada e Internacional Madrid, regresó a Fuenlabrada antes de pasar por Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas.

Se unió al Castellón en 2023 y marcó 16 goles mientras el club iba en camino al ascenso a la segunda división española un año después.

El futbolista se unió al Tenerife con un contrato de tres años en 2025 y marcó 11 goles en 29 partidos con el equipo.

De Miguel deja a su hija, Carla de Miguel Fernández, nacida en 2025.

*Con información del periodista de BBC Sport Sean Kearns