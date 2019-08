El nadador panameño Tyler Christianson clasifica a la final

El nadador panameño Tyler Christianson se clasificó a la final de los 200mts combinado de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Su tiempo en la preliminar fue de 2:04.00, 8vo mejor entre los 24 participantes de esta prueba

La final de los 200 m combinado se realizará a las 9:13 p.m. de este sábado.

Tyler Christianson sets a National Record for Panama in the 400 IM last night and makes the A Final in the 200 IM this morning setting a new NAAC club record of 2:04.0 (that might be a Panama record as well, our fact checking department is working on... https://t.co/uVOZ4rtTef