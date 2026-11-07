NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La panameña se medirá este domingo 8 de noviembre a la mexicana Irma García en Arlington, Texas.

La boxeadora panameña Nataly Delgado afrontará este domingo 8 de noviembre uno de los compromisos más importantes de su carrera profesional, cuando se enfrente a la mexicana Irma García en un combate de unificación de los títulos mundiales del peso supermosca (115 libras).

La pelea se celebrará en el College Park Center, en Arlington, Texas, como parte de una cartelera organizada por Most Valuable Promotions (MVP), promotora vinculada al también boxeador Jake Paul.

This fight might not be the loudest right now, but could end up being fight of the night. 🇵🇦 Nataly Delgado has the WBA Super Flyweight belt and 🇲🇽 Irma Garcia (also a lawyer and police officer) has the IBF Belt. It’s going down on @espn who you got? https://t.co/ieqwMxWXr3 — BoxingBelles (@Boxing_Belles) November 2, 2026

Delgado, de 32 años y con récord profesional de 21 victorias, siete derrotas y dos empates, buscará sumar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a su campeonato regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La corona de la FIB está en poder de García, de 45 años, quien presenta una foja de 25 triunfos, cinco derrotas y un empate.

Una victoria le permitiría a la representante de Veraguas convertirse en campeona unificada de las 115 libras y fortalecer su posición entre las principales figuras del boxeo femenino internacional.

La panameña llega a este compromiso después de conquistar el campeonato regular de la AMB al derrotar por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga, en junio pasado, en Orlando, Florida. Antes de alcanzar ese título, Delgado había sido campeona interina de la división y consiguió dos defensas exitosas, en diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Por su parte, García disputó su último combate en abril, cuando venció a la británica Emma Dolan en territorio inglés. La mexicana expondrá su cinturón de la FIB ante una rival que tendrá la oportunidad de ampliar su colección de títulos mundiales.

Delgado contará con el respaldo de su equipo de trabajo, integrado por los excampeones mundiales panameños Ricardo Córdoba y Nicolás Walter, quienes la acompañarán en este desafío.

Irma Garcia VS Nataly Delgado!!! Face off! https://t.co/BwEGsoWVPq — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) November 7, 2026

El combate formará parte de una velada cuyo evento principal estará protagonizado por Alycia Baumgardner y Elif Nur Turhan. Sin embargo, la atención panameña estará puesta en Delgado, quien tendrá la oportunidad de sumar un nuevo logro al boxeo nacional y unificar dos de los principales cinturones de su categoría.