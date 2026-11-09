NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La boxeadora panameña agradeció el respaldo de su equipo y familiares después de caer por decisión unánime ante la mexicana Irma García en el combate por los títulos mundiales supermosca de la AMB y la FIB.

La panameña Nataly Delgado reconoció la tristeza que le dejó su derrota ante la mexicana Irma Torbellino García, pero también agradeció el respaldo recibido durante su preparación para uno de los combates más importantes de su carrera profesional.

A través de sus redes sociales, la boxeadora veragüense compartió un mensaje después de perder por decisión unánime en el combate que tenía en juego la unificación de los títulos mundiales supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“La cholita de pies descalzos, Dios le ha permitido hacer mucho más de lo que imaginó algún día. Mi corazón está lleno de sentimientos encontrados. Estoy triste, porque nadie se prepara tanto, sacrifica tanto ni entrega tantos meses de su vida pensando en perder, y mucho menos en una pelea tan importante. Esta vez no pude cumplir la meta y me duele no haberles regalado esa victoria”, escribió Delgado.

“Gracias a todas las personas que hicieron posible este sueño: mi equipo, mi familia, mis patrocinadores y cada persona que invirtió su tiempo, esfuerzo, y confianza en mí. No tengo palabras para agradecer tanto apoyo”, agregó.

El combate se celebró el domingo en el College Park Center de Arlington, Texas, Estados Unidos, bajo la promoción de Most Valuable Promotions. Delgado expuso su título mundial de las 115 libras de la AMB, mientras que García puso en juego la corona de la FIB en la misma categoría.

Los tres jueces coincidieron en sus tarjetas y otorgaron puntuaciones de 97-92 a favor de la mexicana. Los dos primeros asaltos fueron parejos, pero a partir del tercero García comenzó a imponer su boxeo a distancia y conectó una mayor cantidad de golpes sobre la panameña.

En el sexto asalto, la mexicana consiguió derribar a Delgado, quien se levantó rápidamente y continuó en el combate. La panameña se mantuvo en acción hasta el final, aunque no logró revertir la ventaja que su rival había construido en las tarjetas.

Con este resultado, Delgado no pudo concretar la unificación de los dos títulos mundiales. Su récord quedó en 21 victorias, cinco de ellas por nocaut, ocho derrotas y dos empates.

Por su parte, García mejoró su registro a 27 triunfos, seis por la vía rápida, cinco derrotas y un empate.