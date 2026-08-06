Nataly Delgado podría defender su título mundial en octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La campeona supermosca de la AMB espera confirmar si su defensa será en Panamá o en el extranjero.

La boxeadora panameña Nataly Delgado, campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), recibió un reconocimiento durante el Foro del Deporte 2026 organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), donde compartió su satisfacción por el momento que vive su carrera y habló sobre sus próximos retos dentro del boxeo profesional.

La campeona mundial reveló que se encuentra a la espera de la confirmación de su primera defensa titular, la cual podría realizarse en octubre. “Estamos esperando la confirmación para saber si la defensa será aquí en Panamá o si me tocará viajar al extranjero”, explicó.

Delgado junto al presidente de Apede, Alberto López Tom y la medallista olímpica Atheyna Bylon durante el foro. Foto: Carlos Vidal-Endara

En caso de concretarse en territorio panameño, Delgado hizo un llamado a los aficionados para que respalden el evento. “Algo que hace mucha falta en el deporte es el apoyo de la fanaticada. Esperamos que puedan acompañarnos si la pelea se realiza en Panamá”, invitó.

La boxeadora tampoco ocultó su ilusión de volver a combatir en Santiago de Veraguas, provincia donde nació y dio sus primeros pasos en el boxeo. “Sería extraordinario. Ya defendí mi título mundial interino en Santiago de Veraguas y fue una experiencia muy emocionante compartir con mi gente, en el lugar donde nací y crecí”, señaló.

Mientras se define la sede de su próxima pelea, Delgado aseguró que continuará preparándose para representar al país de la mejor manera posible. “Cuando escuchen mi nombre, sepan que siempre me subiré al ring representando con mucho orgullo la bandera de Panamá”, concluyó.

Recientemente recibió su cinturón mundial por parte del presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza en una ceremonia privada en el país. Recordando el momento, afirmó: “Para mí fue un orgullo recibir el cinturón directamente de él y poder darle a Panamá una campeona mundial de boxeo después de 10 años”.

Nataly Delgado posa con el cinturón de campeona junto a Gilberto Jesús Mendoza. Foto: Tomada de The World Boxing Association

En el marco del foro organizado por Apede, Delgado destacó la importancia de que distintos sectores del país continúen impulsando el desarrollo del deporte y valoró la oportunidad de formar parte de un evento que reunió a representantes del ámbito deportivo y empresarial.

“Ha sido una experiencia inigualable. Me da gusto ver todo el mundo que abarca el deporte y cómo diferentes ramas de nuestro país comparten sus experiencias y opiniones para trabajar en conjunto por el deporte panameño”, expresó la boxeadora veragüense.

Mientras espera la confirmación de la fecha y sede de su primera defensa mundial, Delgado mantiene firme su objetivo de seguir haciendo historia sobre el ring y demostrar que el boxeo panameño continúa produciendo campeones de talla internacional.