NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El brasileño homenajeó a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina y agradeció al delantero por su legado y aporte al fútbol mundial.

Neymar Jr. publicó en sus redes sociales un mensaje destinado al argentino Lionel Messi, que disputará este martes su último partido con la selección argentina: “No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol”.

El atacante del Santos homenajeó a Messi, con quien compartió vestuario en Barcelona y PSG, en el día en que vestirá por última vez la elástica de la Albiceleste y le deseó que disfrute “cada segundo” de este encuentro y que los homenajes le hagan feliz.

Una carrera incomparable 🏆🐐 Messi 🔟🇦🇷 https://t.co/WCezC3kqh4 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) October 6, 2026

El delantero del Inter Miami jugará hoy su partido número 208 con Argentina, en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires con todas las entradas agotadas.

1 208 partidos: Messi disputará ante Benín su partido número 208 con la selección argentina. 2 Neymar y Messi compartieron vestuario en Barcelona y París Saint-Germain (PSG). 3 El brasileño coincidió con Messi durante siete temporadas. 4 Ambos conquistaron el triplete en la temporada 2014-2015 con el Barcelona. 5 Messi ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Así, Messi se despedirá de su selección, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

A long walk. A legendary run. ✨🇦🇷 #FIFAWorldCup https://t.co/Z5qVIYUzAi — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 6, 2026

“Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años”, dijo Neymar, que compartió vestuario con el ganador de ocho balones de oro durante siete temporadas.

“No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol”, añadió.

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

El futbolista rosarino ganó un triplete junto al brasileño en la temporada 2014/2015, un hito que a ‘Ney’ le hizo “amar aún más el fútbol”: “Fue un honor haber jugado contra ti y más aún haber hecho historia a tu lado. ¡GRACIAS!”, concluyó el 10 del Santos.