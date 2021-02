Neymar se perderá por lesión el partido del PSG en Barcelona

El París Saint-Germain anunció este jueves que su estrella Neymar sufre una “lesión del aductor largo izquierdo” que le hará perderse, el martes, el partido de ida de octavos de final de Liga de Campeones, en el terreno del FC Barcelona, su anterior club.

Lesionado el miércoles en Caen en la Copa de Francia, el atacante brasileño será baja “unas cuatro semanas”, lo que deja entrever su eventual presencia para el duelo de vuelta frente al Barça, el 10 de marzo.

Parte médico de Neymar Jr. https://t.co/fGPSHXzxaj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 11, 2021

Se trata de la segunda baja importante para el entrenador argentino Mauricio Pochettino, tras la de Ángel Di María, lesionado en un muslo el domingo en Marsella.

Tras conocer su baja, Neymar compartió en redes sociales su tristeza por este nuevo contratiempo.

“Una gran tristeza, un dolor inmenso y lágrimas sin parar. Una vez más dejaré un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol”, escribió el futbolista en Instagram.

“A veces me veo molestado por mi estilo de juego, por regatear y acabar recibiendo golpes constantemente. No sé si el problema es mío o lo que hago en el campo. Esto me deja realmente triste”, añadió.