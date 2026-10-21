NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El argentino marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria del Como por 4-1 ante el Manchester United, dirigido por Michael Carrick.

Nico Paz convirtió el duelo ante el Manchester United, que no levanta cabeza, en una nueva demostración de su talento, y lideró la goleada del Como (4-1) de Cesc Fàbregas con dos goles y una asistencia, en un triunfo que completaron Anastasios Douvikas y el también español Jacobo Ramón.

El encuentro reunió en los banquillos a Fàbregas y Michael Carrick, que se reencontraron como entrenadores más de 17 años después de enfrentarse como futbolistas en las semifinales de la Champions League de 2008-09, defendiendo los colores del Arsenal y el Manchester United, respectivamente. Se decantó de lado ‘lariani’ y el conjunto del noroeste de Inglaterra lleva ya siete partidos oficiales sin ganar.

Two goals and an assist for Nico Paz 🔥 #UCL https://t.co/W5QqWFB574 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2026

Minuto 2. La joven estrella argentina, ídolo de este Como, donde decidió seguir creciendo en vez de volver, por ahora, al Real Madrid, controla en la frontal a pase de Lucas Da Cunha, se da la vuelta, la orienta hacia a su izquierda, estilo Leo Messi, y la envía directa a la red. Supuso su estreno goleador en ‘Champions’.

1 Entrenadores: Cesc Fàbregas dirige al Como y Michael Carrick al Manchester United. 2 Racha del Manchester United: llegó a siete partidos oficiales consecutivos sin ganar. 3 Decisión de Nico Paz: el argentino optó por continuar su desarrollo en el Como en lugar de regresar, por ahora, al Real Madrid. 4 El argentino participó directamente en tres de los cuatro goles del Como, con un doblete y una asistencia, en una victoria que profundizó la mala racha del Manchester United.

El tanto confirmó el buen inicio de los de Fàbregas, que dominaron la posesión, presionaron con intensidad y encontraron vías para superar la salida de balón. Doblegaron a un United en horas bajas, con Paz como auténtico director de orquesta, e hicieron que pareciera que, en lugar de enfrentarse a un histórico, estaban jugando una ‘pachanga’. Sin nervios.

Los ‘Diablos Rojos’, sumidos en una crisis, sin juego ni identidad y con Carrick en la cuerda floja, agravaron su mal arranque de temporada. De poco sirvió apostar por los jugadores más asociativos ni tratar de frenar los contragolpes del Como. Ni Youri Tielemans, Mason Mount, Bruno Fernandes o Matheus Cunha lograron cambiar el rumbo. Enfrente tuvieron a un rival motivado y con un ’10′ intratable.

Durante la primera mitad el Como trató de ampliar su ventaja, mientras que el Manchester buscó una reacción que en cualquier caso fue insuficiente. Sin tiros a puerta, sin peligro real y acumulando pérdidas de balón. El Como se mostró mucho más preciso, coordinado y agresivo.

Carrick trató de cambiar la dinámica con dos sustituciones al descanso, pero el Como volvió a golpear en cuanto encontró espacios. En el minuto 49, Baturina conectó con Nico Paz, que filtró un pase vertical entre la defensa inglesa. Douvikas ganó la carrera a Matthijs de Ligt y superó a Lammens en el mano a mano para establecer el 2-0.

La conexión entre el argentino y el delantero griego resumió el partido de un Como que supo acelerar cuando el rival dejó huecos. Se desesperó el equipo inglés. No encontró la fórmula; sí lo hizo el conjunto de Fàbregas, que se mostró muy cómodo. Los ataques del Manchester carecieron de claridad. Mount probó fortuna con tiros lejanos, sin poner en apuros a Jean Butez.

A night to remember for Como 😤 #UCL https://t.co/F6FUYd3cqm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2026

El tercer gol llegó en el minuto 57 y llevó de nuevo la firma del argentino. Paz aprovechó un error defensivo para lanzarse hacia el área rival. Con espacio para avanzar y sin oposición suficiente, resolvió ante Senne Lammens con un remate colocado que amplió la ventaja.

El doblete confirmó la influencia del futbolista argentino. Su capacidad para encontrar espacios, conducir hacia el área y decidir con la zurda marcó la diferencia ante un rival que nunca encontró la forma de frenarle. El futbolista estuvo cerca de sellar el triplete en varios momentos posteriores.

Pero el cuarto tanto, ya con el Estadio Giuseppe Sinigaglia de fiesta, lo marcó el español Jacobo Ramón de cabeza en el minuto 74, tras una gran jugada colectiva iniciada por Álex Valle y continuada por Kaiki con un centro desde la izquierda. Cerca estuvo la manita, pero finalmente el equipo visitante recortó en el 91 con gol de Joshua Zirkee. Muy tarde.

El Como se endosó los tres puntos tras una exhibición. Prueba superada para los de Fàbregas; Carrick, por el contrario, agrava su crisis.