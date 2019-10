Dos novedades en el recorrido del Tour de Francia 2020

Dos novedades, un puerto inédito en Los Alpes y exclusivo para bicicletas y una contrarreloj en la Planche des Belles Filles, se anuncian determinantes en el recorrido del Tour 2020, otra vez muy montañoso, presentado este martes en París, donde Egan Bernal no confirmó la defensa de su maillot amarillo.

"Tengo la mente abierta, no es solo una decisión mía y no me cierro a otras posibilidades", declaró el prodigio colombiano en el Palacio de Congresos de París, abriendo la opción a centrarse en el Giro o compaginarlo con el Tour.

Entre Niza, el 27 de junio, y los Campos Elíseos, el 19 de julio, el trazado; duro, nervioso y dinámico, es tan montañoso como el de 2019, que deparó una de las mejores ediciones de las últimas décadas.

"Una nueva generación quiere tomar el poder, regresamos a la audacia, al ataque, a los héroes de julio. Ganó la París-Niza (2018) y ahora quiere ganar la Niza-París", dedicó el director del Tour Christian Prudhomme al nuevo rey Bernal.

Habrá menos pasajes por gran altitud y más media montaña. A los imprescindibles Alpes y Pirineos se unen los otros tres macizos de Francia (Central, Jura y Vosgos).

¿El techo del Tour? Será el Col de la Loze, a 2.304 metros. "El prototipo de puerto del siglo XXI", anunció Prudhomme, enamorado de esta carretera, en realidad una pista de 7 kilómetros dedicada únicamente a las bicicletas, por encima de la estación de esquí de Meribel.

"Es una sucesión de rupturas de pendiente, todas brutales", explicó el director del Tour, entusiasmado tras la prueba realizada el verano pasado en el Tour del Porvenir, la prueba referencia para los menores de 23 años. Para los escaladores, todo es beneficio.

Pero los hombres potentes y los rodadores, brillantes en la general en los últimos años (cuatro victorias para Chris Froome y una para Geraint Thomas) también tendrán terreno para recuperar.

La víspera de la tradicional etapa final en París, contarán con una contrarreloj de 36 kilómetros, la única en las 21 etapas de la carrera. Pero terminará en alto, en la dura subida de la Planche des Belles Filles.

"Lo primero que me impactó un poco es que no tenga la crono por equipos. Luego que la única crono termine en la Planche des Belles Filles, con un final tan duro. Mi primera impresión es que han puesto bastante montaña", analizó Bernal.

A Bernal, recibido con honores de campeón, le acompañaron en la primera fila Julian Alaphilippe, el hombre que hizo soñar a Francia y al que arrebató el amarillo en julio, y Froome, su compañero en el Ineos, ausente por lesión del último Tour debido a una grave caída y que todavía camina con una evidente cojera.

"Es realmente la carrera más dura que he visto en los últimos cinco años. Se ganará y se perderá en la montaña", dijo Froome, que necesita "un mes" para saber si podrá estar en forma para tomar la salida.

En el menú no falta el Grand Colombier, la montaña-tótem del Jura, en la 15ª etapa, con meta en alto por primera vez, a la entrada de la decisiva última semana.

Luego llega el plato estrella, el Col de La Loze, el gran momento del próximo Tour.

🎙 "It's a course suited to attackers, and also appealing to the fans."

🎙 "C'est un parcours qui donne envie d'attaquer, et au public de suivre la course."

🔊🇨🇴 @Eganbernal comparte sus sensaciones sobre este recorrido. ⬇ pic.twitter.com/bC3vRwKAMU