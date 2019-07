Los nuevos inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown

El panameño Mariano Rivera no será el único pelotero de las Grandes Ligas que será exaltado este domingo en el Salón de la Fama, ubicado en Cooperstown, Estados Unidos.

Junto a Rivera, quien es el centro de atención por haber ingresado por unanimidad, serán inmortalizados Roy Halladay, Edgar Martínez y Mike Mussina, todos elegidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de América en enero pasado.

También serán honrados Harold Baines y Lee Smith, seleccionados por el Comité de Veteranos.

Today, Doubleday Field hosts 3 exciting programs: 12 p.m. A conversation with former Spink and Frick Award winners 1 p.m. A salute to Bob Feller with the Bob Feller Act of Valor Foundation 2 p.m. A celebration of Edgar Martinez with other @Mariners greats https://t.co/6QQUC8CY7H — Baseball Hall ⚾ (@baseballhall) July 20, 2019

La ceremonia de iniciación al Salón de la Fama está programada para comenzar a las 1:30 p.m. de este domingo 21 de julio y se mostrará en vivo exclusivamente en la red de MLB.

Los seis nuevos miembros elevan el número total de miembros del Salón de la Fama a 329.

Edgar Martínez, de 56 años de edad, conectó 2 mil 247 hits y conectó 309 jonrones. Jugó por 18 temporadas con los Marineros de Seattle y fue convocado 7 veces al Juego de las Estrellas. Debutó en 1987, a la edad de 24 años.

Six names enter baseball's most hallowed space this Sunday. #HOFWKNDpic.twitter.com/pJ4gVR3CXy — MLB Network (@MLBNetwork) July 20, 2019

La inducción de la Clase de 2019 traerá un récord de 59 miembros del Salón de la Fama a Cooperstown, mientras se reúnen en el escenario en el Centro Deportivo Clark para celebrar la bienvenida de seis nuevos miembros.

Roy Halladay, quien murió el 7 de noviembre de 2017 en un accidente aéreo, será otro de los distinguidos. Ganador de dos Cy Young, con porcentaje de carreras limpias de 3.38, con un historial de 203 ganados y 105 perdidos en 16 campañas en las Grandes Ligas. Murió a la edad de 40 años.

Mike Mussina tiene 50 años edad, fue convocado cinco veces al Juego de las Estrellas y ganó siete guantes de oro. Durante su carrera de 18 temporadas jugó para los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York. Ganó 270 partidos.

There are only two days left until Lee Smith is inducted into the National Baseball Hall of Fame @cubs#HOFWKNDpic.twitter.com/7JX1xsuVLx — Baseball Hall ⚾ (@baseballhall) July 19, 2019

Harold Baines, actualmente con 60 años, jugó 22 temporadas en las Grandes Ligas, en las que acumuló 2 mil 866 hits y mil 628 carreras impulsadas, junto con 384 jonrones, un promedio de bateo de .289 y seis selecciones del Juego de Estrellas.

Lee Smith tiene 61 años, fue elegido al Juego de las Estrellas en 6 ocasiones en sus 18 temporadas en las que jugó para 8 equipos de Grandes Ligas. Tuvo 478 salvados, en mil 289 entradas lanzadas, con 3.03 en carreras limpias.

También lo hará el panameño Mariano Rivera, de 49 años de edad, que jugó 19 temporadas con los Yankees de Nueva York y actualmente es el líder de salvados de todos los tiempos, con 652. Además, es por el momento, el único pelotero que ha entrado al Salón de la Fama, al conseguir una votación unánime de parte de los escritores de béisbol de América.