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El portero alemán y el extremo francés viajaron con el Bayern Munich a Madrid para el partido de Champions League, aunque su participación dependerá de una última evaluación médica.

El portero Manuel Neuer y el extremo Michael Olise, jugadores del Bayern Munich, están dentro de la convocatoria del conjunto alemán para la visita al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, pendientes de su evolución para comprobar su disponibilidad para el partido, según explicó Max Eberl, director deportivo del club.

1 Manuel Neuer y Michael Olise están convocados para visitar al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, aunque su participación dependerá de su evolución física. 2 Olise será evaluado nuevamente este martes. El extremo francés sufrió molestias durante el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund y el cuerpo técnico evitará asumir riesgos que puedan provocar una lesión de larga duración. 3 Neuer está cerca de regresar. El guardameta alemán se encuentra prácticamente recuperado y vuelve a una convocatoria después de perderse los últimos cuatro partidos. 4 Cuatro bajas confirmadas: Jamal Musiala, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismail Saibari no estarán disponibles para el compromiso.

“En cuanto a Michael Olise, este martes volveremos a evaluar su estado. Lo vamos viendo día a día. Es positivo que esté con nosotros, porque es un jugador excepcional que siempre nos viene muy bien, pero también vamos a evitar el riesgo de que se convierta en una lesión de larga duración”, dijo sobre el internacional francés, con molestias del 2-2 ante el Borussia Dortmund del sábado, aunque se ejercitó por la mañana al mismo ritmo de sus compañeros en Múnich.

1️⃣1️⃣ | Wie sieht es auf der Torhüterposition aus? "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, das werden wir gemeinsam tun. Manuel Neuer war im Training dabei, Jonas Urbig auch - es war keine schwere Verletzung, nur eine Beschwerde bei Jonas. Wir wollen sehen, wie beide reagieren. Manuel war erst im ersten Teamtraining, morgen Vormittag werden wir die Entscheidung fällen." — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2026

También figura en la lista Manuel Neuer, ya prácticamente recuperado de una lesión que lo ha apartado de los últimos cuatro encuentros.

“Ha estado fuera durante bastante tiempo, ha entrenado, así que ya veremos”, señaló Eberl, antes del traslado a Madrid de la expedición, en la que son baja Jamal Musiala, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismail Saibari.

Harry has arrived 📍🔥 https://t.co/3307WcNNhI — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2026

La convocatoria está compuesta por 19 jugadores: los porteros Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich; los defensas Dayot Upamecano, Kim Min Jae, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Nathaniel Brown, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Josip Stanisic y Sacha Boey; los centrocampistas Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof y Lennart Karl; los extremos Michael Olise y Tim Binder; y el delantero Harry Kane.